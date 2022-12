Siamo stufi della solita tovaglia? Proviamo 3 idee simpatiche per apparecchiare la tavola a Natale

Abbiamo sempre apparecchiato nel classico modo? Tovaglia, tovaglioli e via discorrendo? Stavolta è il momento di liberare la fantasia e tornare bambini grazie a queste decorazioni.

Il grande giorno è arrivato e finalmente festeggeremo il Santo Natale. Forse stiamo aspettando che i parenti ci raggiungano a casa, o magari siamo noi gli invitati di quest’oggi.

Nel primo caso dovremmo iniziare da subito a pensare a come apparecchiare la tavola. Molti lo faranno nel solito modo, sempre uguale e scontato, ma noi abbiamo pensato a qualcosa di diverso. Il modo in cui apparecchieremo la tavola, infatti, influenzerà da subito l’umore dei nostri invitati. Chi non ha mai pensato a questa eventualità è perché non ha mai provato a sedersi ad una tavola apparecchiata a regola d’arte. Scopriamo, quindi, alcune idee fantastiche per rendere la nostra tavola un vero capolavoro.

Siamo stufi della solita tovaglia? È ora di testare queste 3 decorazioni diverse per rendere più magica la tavola

Quando arriva il Natale, la “preoccupazione” più grande delle persone riguarda il menù. Molti si impegnano per trovare piatti originali per stupire gli ospiti, ma tralasciano un dettaglio. Ovvero trovare un modo simpatico e diverso dal solito per apparecchiare.

Scoppiare a ridere guardando i tovaglioli

La prima idea per apparecchiare la tavola in maniera divertente riguarda i tovaglioli. Un modo troppo simpatico per decorarli sarà trasformarli in tanti cappelli di Babbo Natale. Ma come farlo?

Dovremo ovviamente munirci di tovaglioli rossi, il vero colore protagonista del Natale. A questo punto dovremo piegare il tovagliolo a triangolo, per riprodurre la classica forma del cappello.

Infine attaccheremo, con un tocco di colla liquida, una pallina bianca alla punta del nostro triangolo. Otterremo, quindi, un simpaticissimo cappello di Babbo Natale, che sarà quasi un peccato utilizzare.

Bicchieri che ispirano tenerezza

A Natale non è importante solo il cibo, ma anche il vino che l’accompagna. Ricordiamo, infatti, che anche gli esperti, a Natale, non bevono lo spumante, ma vini che si sposano meglio col panettone.

Per sorseggiare al meglio questa prelibatezza, però, avremo anche bisogno del bicchiere giusto. Senza prendersi troppo sul serio, potremo decorare i nostri calici di vetro in modo semplice e divertente. Non solo se siamo stufi della solita tovaglia, ma se volessimo innovare anche le stoviglie abbiamo l’idea giusta.

Anche in questo caso abbiamo pensato a tutti, ed ecco in che modo decoreremo i nostri bei bicchieri. Sarà sufficiente, infatti, sistemare un piccolo fiocchetto rosso sul bicchiere, in 2 modi diversi.

Potremo, infatti, sia attaccare il fiocchetto con un adesivo delicato, ma anche annodare un nastrino e creare un piccolo fiocco. Il risultato sarà tenerissimo.

Arriviamo al protagonista assoluto: il centrotavola

Passiamo, infine, ad un particolare molto più centrale, quasi fondamentale oseremmo dire. Stiamo parlando del centrotavola, una parte importantissima ai fini della composizione generale del tutto.

Per rendere la tovaglia più natalizia possibile senza scadere nei classici tessuti decorati a tema, potremo optare per un’altra scelta. L’ideale, infatti, sarà scegliere una tovaglia rossa, su cui posizionare un’importante decorazione centrale.

Proprio in centro alla tavola, in orizzontale, sistemeremo una striscia di tessuto bianca, su cui sistemeremo delle decorazioni a tema natalizio in feltro. Potremo scegliere, ad esempio, stelle di grandezze diverse, diversi Babbo Natale stilizzati, delle sagome che ricordano pupazzi di neve e tanto altro. Siamo stufi della solita tovaglia? È proprio il momento di stravolgere le tradizioni e rendere tutto più colorato possibile.