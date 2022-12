Siamo indecisi su cosa fare? Scopriamo i più bei mercatini di Natale di questa regione italiana

A volte capita che proprio durante le feste si resta indecisi su che cosa fare. Per rompere gli indugi meglio tuffarsi in pieno clima natalizio nella visita dei mercatini di Natale. Lo faremo andando a scoprire i mercatini meno noti ma non meno interessanti della Campania

A Natale una tappa sicura e certamente Napoli. Le sue strade brulicano di gente e soprattutto a Spaccanapoli è possibile visitare una delle strade natalizie più tipiche del Mondo, il Vico di San Gregorio Armeno. Ci sono dei momenti dove quasi non si riesce a camminare, tante sono le persone che ammirano le piccole statuine dei presepi fatti dai maestri artigiani.

Pietrarsa

Forse meno noto è che dal 3 dicembre all’8 gennaio è possibile visitare uno dei mercatini più caratteristici d’Italia. Infatti, si trova in un museo. Siamo allora pronti a spostarci al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, che ospita i vari stand del mercatino natalizio.

Tra gli stand possiamo trovare un po’ di tutto che soddisfi le varie esigenze, anche gastronomiche, sia dei più piccoli come anche dei più grandi. Per raggiungere il museo si può prendere il treno da Napoli e scendere alla fermata Pietrarsa-San Giorgio a Cremano. L’ingresso è a pagamento.

Siamo indecisi su cosa fare? Scopriamo i più bei mercatini e le luci d’artista a Salerno

Dopo Napoli ci si potrebbe recare a Salerno. Bisognerà percorrere circa 54 Km di autostrada in direzione Sud. Lo spettacolo, però, a sera non manca con le Luci d’artista.

Quest’anno persino i palazzi sono decorati di luci e il grande albero di Natale lo si trova all’inizio di via Dei Mercanti. Una stradina, questa, storica per la città e dove si trova la più vecchia pasticceria, Pantaleone. Intanto, alla villa comunale accanto al Teatro Verdi, è possibile ammirare gli animali giganti creati con le luci artistiche. Una vera festa per i bambini.

Visitare i mercatini natalizi di Avellino e Benevento

Da Salerno ci spostiamo ad Avellino, dove dall’8 dicembre e fino all’8 gennaio 2023 si terrà il mercatino di Natale. Anche qui oltre 100 espositori metteranno in vendita i prodotti locali di gastronomia come di artigianato.

Altri mercatini potremo trovarli in diverse località della Campania. In provincia di Benevento, a San Lorenzella, si organizzano luci d’artista oltre al mercatino natalizio. L’appuntamento è dal 3 dicembre al 6 gennaio.

Un mercatino natalizio da tutte le regioni a Pontecagnano

Siamo indecisi su cosa fare? Scopriamo i più bei mercatini, tra questi c’è quello di Pontecagnano, a pochi chilometri a Sud di Salerno. Località raggiungibile facilmente in treno, in macchina e in bus. Qui gli innumerevoli stand natalizi ospitano non solo artigiani locali, ma anche provenienti dalle altre regioni italiane. Ognuno mette in mostra i prodigi della sua terra, come dal Veneto i vetri di Murano o i lavori in legno altoatesini. Naturalmente, ci sono anche le bontà gastronomiche.

Son questi alcuni mercatini natalizi che si possono trovare in Campania. Ci permettono di vivere anche con i bambini, delle giornate ricche di atmosfera natalizia.