La ricchezza di una dieta sta nella varietà.

È proprio questo il fattore primario che rende sano un tipo di alimentazione.

Le abitudini alimentari sono cruciali per il benessere fisico e mentale, variare spesso prodotti e scoprirne di nuovi, è essenziale.

È strano ma nessuno conosce questo alimento benefico e gustoso, perfetto per una dieta varia e salutare.

Il miglio

Questo cereale è considerato un cereale minore, eppure i primi ritrovamenti di questo prodotto a scopo alimentare risalgono al Neolitico. Con il miglio si possono fare moltissime ricette, persino macinarlo e farci una farina. Con questa ci si può fare la polenta, delle focacce non lievitate e anche il pane lievitato, se abbinata con altri specifici ingredienti. Fino al Medioevo questo alimento era importantissimo, poi è scivolato lentamente ai margini, soppiantato da altre tipologie di cereali.

Proprietà

Nonostante sia poco conosciuto, negli ultimi tempi sta tornando sulle tavole di molti, perché è un cereale senza glutine. L’intolleranza al glutine negli ultimi anni sta colpendo sempre più individui.

Il miglio è una valida opzione per chi ne soffre e anche per tutti gli altri.

Difatti questo alimento è un vero e proprio toccasana per l’organismo.

È ricco di sali minerali, fibra grezza, vitamine A e vitamine del gruppo B.

Contiene un’alta percentuale di acido folico, calcio, potassio, ferro, zinco e magnesio.

Inoltre, ha una peculiarità: il miglio possiede un alto tenore di acido silicico, ideale per la cura di denti, capelli, pelle e unghie.

Insomma, questo alimento è un vero e proprio cibo del benessere.

Utilizzi

Il miglio è ideale per preparare delle zuppe con verdure e legumi. Tuttavia, è molto indicato anche per creare piatti più sfiziosi. Lo si può preparare esattamente come un risotto e il risultato finale sarà sorprendente.

Altrimenti, una volta bollito, lo si può utilizzare per creare delle deliziose insalate per l’estate, del tutto simili alle insalate di riso; oppure si può usare come base per polpette fritte o torte salate.

