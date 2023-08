2 trucchi per ridurre il consumo del condizionatore del 50%: ecco come fare 

Non riesci a fare a meno di usare il condizionatore, ma è una spesa troppo grande? Ecco 2 trucchi per ridurre il consumo del 50%, facili e veloci, da provare da subito.

D’estate le temperature raggiungono il loro massimo in Italia e ci sono giorni in cui l’afa è talmente alta che non si trova sollievo nemmeno in casa all’ombra. Per questo moltissime persone hanno un condizionatore o più nella loro abitazione.

Il condizionatore permette di stare al fresco e avere sollievo dal caldo torrido dei mesi estivi. Alcuni non riescono a rinunciarci nemmeno di notte, soprattutto se abitano ai piani più alti dove circola meno aria. In questo articolo vogliamo darvi 2 trucchi per ridurre il consumo del condizionatore del 50% almeno da poter risparmiare qualcosa sulla bolletta.

Ultimamente il costo di energia e gas è aumentato e molte persone fanno fatica al momento di pagare le bollette. Meglio conoscere dei trucchi e degli accorgimenti per poter risparmiare soldi e vivere un po’ più serenamente giorno per giorno.

Come funziona

Il condizionatore prende aria dalla stanza, questa passa attraverso lo split e scambia calore con il liquido refrigerante che si trova all’interno dell’apparecchio. Questo liquido passa attraverso i tubi e viene fatto evaporare e immesso nell’ambiente.

Al giorno d’oggi ogni apparecchio, oltre alla funzione di raffreddamento, ha anche quella di deumidificazione e di riscaldamento. Di notte, gli esperti consigliano di usare la deumidificazione in quanto è proprio l’umidità che non ci consente di dormire e di riposare bene.

Inoltre, mai esagerare con la temperatura in casa rispetto a quella esterna. Si consiglia un dislivello di 5-6 gradi, mantenerlo tra i 20 e i 25 va bene di giorno, ma spesso occorre tenerlo qualche grado in più in presenza di persone delicate e fragili di salute.

2 trucchi per ridurre il consumo del condizionatore del 50%

ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie) ci suggerisce di adottare due accorgimenti preziosi per il risparmio di energia e di soldi. Ecco quali sono:

tenere la temperatura tra 26 e 28 gradi; schermare le finestre che si trovano esposte a Sud e Est della casa.

Questi accorgimenti funzionano alla perfezione se il modello di condizionatore è di ultima generazione, ovvero di classe A +++. Inoltre, bisognerebbe isolare per bene i tubi dell’elettrodomestico e tenere la scatola esterna il più possibile al riparo dal sole e dalle intemperie.

Il responsabile di ENEA spiega che con il primo accorgimento si potrebbero risparmiare fino a 1,3 miliardi di KWh elettrici. Con un apparecchio di ultima generazione, poi, il risparmio sarebbe pari a 180 milioni di kWh elettrici. Questo se sono il 5% delle famiglie sostituisse il vecchio condizionatore.