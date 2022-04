L’estate è alle porte e per molti genitori si presenta il problema delle vacanze studio per i propri figli.

Sono viaggi che allettano sia genitori che prole perché danno garanzia di maggior sicurezza ai primi e consentono di acquisire competenze e godere di divertimento ai secondi.

Spesso però il deterrente ad intraprendere questa scelta è la spesa da dover sostenere. Per alcune famiglie si tratta di denaro da dover impiegare per spese più necessarie.

Come ottenere vacanze gratis in Italia o all’estero per 12.020 ragazzi anche disabili, ecco chi può usufruire del Bonus e come fare

Viene in soccorso di alcuni nuclei familiari l’INPS che indica come ottenere vacanze gratis in estate.

Anche per il 2022 i figli dei dipendenti della Pubblica amministrazione potranno aderire al bando di concorso Estate Inpsieme scegliendo se partire per una destinazione italiana o estera.

I soggiorni possono essere fruiti da studenti della scuola primaria, cioè elementare, e secondaria di primo grado, cioè media. I mesi previsti per le partenze sono giugno, luglio e agosto, con rientro previsto entro il 4 settembre 2022. L’INPS si impegna a contribuire alla spesa in maniera totale o parziale. L’importo massimo del contributo per i soggiorni in Italia sarà di 600 euro per un soggiorno di otto giorni o di 1.000 euro per quindici giorni. Per i soggiorni all’estero è prevista una integrazione massima di 2.000 euro ai quali si aggiunge un extra di 200 euro per ogni partecipante.

Questi viaggi mirano all’acquisizione di competenze nello sport e nell’arte. Intendono affinare le capacità linguistiche e scientifiche, nonché sviluppare le conoscenze sull’ambiente ed il territorio. Un’offerta variegata, dunque, capace di lasciare un ricordo indelebile nella mente dei ragazzi.

Come fare domanda ed entro quali termini

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 22 aprile 2022, corredata dal modello ISEE ed altre specifiche indicate nel bando.

L’INPS provvederà a stilare una graduatoria entro il 20 maggio 2022 e la pubblicherà sul sito INPS istituzionale. Tale graduatoria terrà conto dei valori ISEE, dei giudizi scolastici ottenuti dai ragazzi ed altri parametri precisati dall’Istituto.

Per quanto riguarda la copertura dell’importo erogato, l’INPS si atterrà al valore ISEE secondo gli scaglioni di seguito indicati:

fino a euro 8.000,00 = 100%

da euro 8.000,01 a euro 16.000,00 = 95%

da euro 16.000,01 a euro 24.000,00 = 90%

da euro 24.000,01 a euro 32.000,00 = 85%

da euro 32.000,01 a euro 40.000,00 = 80%

da euro 40.000,01 a euro 48.000,00 = 75%

da euro 48.000,01 a euro 56.000,00 = 70%

da euro 56.000,01 a euro 72.000,00 = 65%

oltre euro 72.000,01 = 60%

Ai 12.020 posti per le destinazioni italiane, si aggiungono altri 20.348 posti per l’estero, per un totale di 32.368 opportunità.

Per i viaggi all’estero naturalmente cambia l’età dei partecipanti: potranno partire solo gli studenti delle scuole superiori fino al compimento dei 20 anni.

