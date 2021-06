L’Italia è disseminata di piccole isole incantevoli. Molte di queste sono tappa del turismo di massa ed altre meno, ma ognuna di esse vale la pena di essere conosciuta e visitata. È proprio per questo motivo che oggi vogliamo fare scoprire un luogo davvero incantevole. È detta la perla nera del Mediterraneo quest’isola imperdibile e meravigliosa che ci offre un vero e proprio angolo di paradiso sulla Terra.

Isola di Ustica

Al largo delle coste di Palermo, si trova un’isola dal fascino incredibile. Ustica è anche detta la perla nera del Mediterraneo per via del colore scuro delle sue rocce. Infatti, le rocce sono formate di lava solidificata ed è per questo che sono di colore nero. Ustica è ritenuta da molti la dimora della maga Circe che nell’Odissea trasformava i visitatori in maiali. Non sappiamo se questa sia stata realmente l’isola della maga Circe, ma resta il fatto che si tratta di un luogo dall’atmosfera magica e speciale. Lontana dai grandi flussi di turisti, questo è il luogo perfetto per chi vuole trascorrere una vacanza in tranquillità e spensieratezza.

Cosa visitare

Il centro abitato si trova sulla parte nord-orientale ed affaccia sull’incantevole Cala Santa Maria estendendosi ad anfiteatro attorno alla baia. Al centro dell’isola si trova la vetta del vulcano chiamata Guardia dei Turchi. Questa sorge 244 metri sopra il livello del mare dalla quale possiamo godere di una vista a tutto tondo sull’isola e sul mare. Ustica non è solo mare e paesaggi, ma è anche storia. Infatti, la Rocca della Falconiera è un antico sito archeologico di età romana. Proprio qui, durante la dominazione borbonica in Sicilia, venne realizzata una fortificazione per difendere l’isola.

I fondali di Ustica sono davvero unici: infatti, l’area marina protetta di Ustica si estende per quasi 16 mila ettari. Qui potremo trovare coralli meravigliosi e pesci di ogni specie. E infine, la Grotta Azzurra: anche detta grotta dell’acqua, questa è in grado di affascinare ogni turista. L’ampio ingresso viene illuminato dalla luce del Sole che riflette il blu del mare colorando l’interno della grotta. Essa è collegata ad un’altra grotta più piccola, quella di San Francesco Vecchio.

Come raggiungerla

Possiamo raggiungere Ustica via mare da Palermo tramite il traghetto oppure l'aliscafo. Infine, possiamo arrivare sull'isola in aereo dall'aeroporto di Trapani Birgi, Palermo Falcone-Borsellino e Catania Fontanarossa. Per spostarsi sull'isola possiamo noleggiare biciclette e scooter, ma anche usufruire di bus locali.

