Le vacanze estive sono sempre più vicine e molti di noi stanno ancora scegliendo la meta perfetta per l’estate 2021. Se scegliamo di restare dentro i confini nazionali, oggi la Redazione vuole consigliare ai suoi Lettori una meta davvero unica ed imperdibile.

Nelle acque del Mar Tirreno si trova infatti un’isola incantevole e molto nota. Stiamo parlando dell’Isola di Ponza. Proprio qui abbiamo trovato un vero e proprio luogo da sogno chiamato Cala Feola.

Si trova in Italia questa spiaggia paradisiaca circondata da acque cristalline e turchesi

L’isola di Ponza è conosciuta in tutto il mondo per essere un piccolo angolo di paradiso sulla terra. Davanti al Golfo di Gaeta si trova questa straordinaria e piccola isola che è davvero un gioiello imperdibile.

L’isola di Ponza, infatti, è una piccola isola quasi completamente collinare che si affaccia di fronte al Parco Nazionale del Circeo. Proprio in quest’isola incantevole si trova una delle spiagge più belle al mondo. Stiamo parlando di Cala Feola.

Cala Feola

Si tratta di un piccolo lembo di terra frastagliata che si trova nella parte occidentale dell’isola. Cala Feola è circondata da acque cristalline ed è una delle poche spiagge sabbiose dell’isola.

Questa baia prende il nome dai primi coloni che l’abitarono ed ancora oggi possiamo trovare le case tartufo. Queste sono le prime abitazioni che i coloni ritagliarono nella roccia tufacea di origine vulcanica e sono caratterizzate da tetti a cupola.

Cala Feola, oltre ad essere una delle spiagge più incantevoli dell’isola, è anche perfetta per una vacanza in famiglia. Infatti, qui troveremo fondali bassi e sabbiosi e raggiungere la spiaggia non è difficoltoso.

Come raggiungerla

Si trova in Italia questa spiaggia paradisiaca circondata da acque cristalline e turchesi. Cala Feola è situata nella località Le Forna. Possiamo raggiungere la spiaggia dal mare oppure percorrere un percorso di circa 15 minuti a piedi. Qui troveremo delle scale comode da percorrere che conducono al mare. Infine, possiamo usufruire di un servizio navetta, tenendo conto però che nei mesi di luglio e agosto può essere difficile trovare posto.

Approfondimento

