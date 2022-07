Molti di noi tendono a sottovalutare la bellezza e il valore dei luoghi del nostro Paese. Abbiamo la fortuna di vivere in una località ricca di attrazioni uniche e città che offrono ogni tipo di servizi. Spesso anche i più informati ignorano che vicino alle principali città italiane ci sono gemme nascoste ancora poco conosciute.

Questo vale anche per il Sud Italia, spesso poco valutato e tenuto in considerazione. In realtà questa zone italiana possiede alcuni record e delle eccellenze uniche.

Oggi vogliamo parlare di un piccolo primato che detiene la Campania e che è l’orgoglio di molti casertani. Vedremo perché in pochi sanno che il centro commerciale più grande d’Italia non è a Milano e fa innamorare molti con le sue ricchezze.

Una scommessa ben riuscita

Il concetto di centro commerciale non esiste da sempre. In passato, infatti, esistevano solo singoli negozi, raggruppati in certe zone delle nostre città. C’erano i quartieri della moda, quelli dell’artigianato e così via. È grazie all’evoluzione del commercio negli anni ’90 che il concetto di shopping centre si è diffuso a macchia d’olio in tutto il Mondo.

Anche nel nostro Paese sono stati costruiti centinaia di centri commerciali, nelle principali città italiane. In questi siti è possibile trovare ogni tipo di negozio, per soddisfare esigenze e gusti.

Se ci fermiamo a pensare dove si trovi il centro più grande d’Italia, in molti crederanno che sia a Milano oppure a Roma, ma non è così. Si tratta infatti di una struttura inaugurata nel 2007 che si trova nella provincia di Caserta, nel comune di Marcianise.

In pochi sanno che il centro commerciale più grande d’Italia non è a Milano o a Roma ma in questa località del Sud

Stiamo parlando del centro commerciale Campania, che con i suoi duecentomila chilometri quadrati detiene il record di massima estensione. La galleria commerciale è lunga più di 1 chilometro e si snoda su 2 livelli. Il numero di negozi presenti è di 180, con prodotti di ogni tipo, dall’abbigliamento ai casalinghi.

In loco sono anche presenti angoli per la ristorazione, con fast food e bar dei principali marchi. In questo luogo, così maestoso e ricco, spesso vengono organizzati eventi come concerti e spettacoli comici.

