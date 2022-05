In molti di noi stanno iniziando a organizzare le ferie estive e non sanno deciderci. Il nostro Paese, in effetti, offre mete per ogni gusto, dal mare alle montagne, dal lago alle città d’arte. Oggi vogliamo parlare, però, di una meta marinara che è ancora un po’ di nicchia ed è meno battuta dalle folle. Questo posto ha suggestionato personaggi importanti ed è splendida in tutte le stagioni. Infatti, già D’Annunzio sapeva che questa è una delle località più belle dell’Adriatico, perfetta per una vacanza rilassante.

Nel centro del Belpaese, nel cuore dell’Adriatico

Una delle regioni più belle e ricche di attrazioni del nostro Paese è di certo l’Abruzzo. Dalle montagne alte e impervie sino alla costa sabbiosa e pescosa, questa regione offre opzioni per ogni gusto. Perfetta come destinazione estiva per famiglie e coppie, ha uno dei mari più belli e puliti d’Italia, nonché strutture ricettive di alto livello. Oggi vogliamo parlare di una parte della costa molto particolare e che si trova fuori dalle zone più affollate.

Nella zona di San Vito Chietino troviamo la Marina di San Vito, in cui il mare è particolarmente bello e trasparente. Se scendiamo di qualche chilometro verso Sud, troveremo un luogo ancora più mozzafiato, proprio nel cuore della Costa dei Trabocchi. Vicino al celebre Trabocco del Turchino, sorge una zona in mezzo alla natura che vale la pena visitare.

Già D’Annunzio sapeva che questa è una delle località più belle dell’Adriatico con la sua pineta, il mare azzurro e il profumo di resina

In questa zona del Centro Italia troviamo l’Eremo Dannunziano, dove il poeta abruzzese visse per qualche mese nell’anno 1889 assieme all’amante Barbara Leoni. In questo posto il poeta ebbe l’ispirazione per scrivere uno dei suoi libri più belli, ovvero Il trionfo della morte.

La villa del Vate sorge su un promontorio circondato da pini e da fiori selvatici, in cui il profumo di resina e di polline avvolge tutto. Il mare è ancora incontaminato e le spiagge sono libere, perfette se vogliamo nuotare lontani dalle folle di turisti. Comoda ed economica, questa destinazione offre davvero molto per chi vuole viaggiare senza spendere molto e rimanere lontani dalla folla.

Approfondimento

Sembra di essere alle Maldive ma è a due passi dall’Italia questa oasi marina di pace e natura selvaggia