In seguito all’emanazione del DPCM che prevedeva misure restrittive per contenere l’emergenza sanitaria, sono sorti taluni dubbi. In particolare, si è profilata la possibile incongruenza tra i vari decreti Anti-Covid. Sicchè, sciogliendo ogni dubbio, il Ministero dell’Interno ha operato le opportune precisazioni in proposito. Infatti, a scanso di equivoci, ha ricordato la preesistenza delle sanzioni in virtù dell’articolo 1 del decreto legge n.19/2020. E ciò a fronte di chi aveva alitato l’assenza di sanzioni a fronte dei divieti promanati dal DPCM della scorsa settimana.

Sicchè, non sussistendo contrasti tra i decreti emergenziali, resterebbero applicabili le sanzioni del caso. In definitiva, si rischiano sanzioni da 400 a 3.000 euro se si violano i divieti di spostamento del DPCM di Natale.

Come erano sorti i dubbi

L’intervento chiaro e deciso del Viminale è giunto, prontamente, per contrastare quanti iniziavano a sottolineare che i divieti del DPCM non erano supportati da sanzioni. Ciò in quanto esso non si uniforma ai colori delle Regioni ma prevede un blocco uniforme della circolazione durante le feste. Cioè, il decreto non fa alcuna differenza tra zone, imponendo divieti valevoli su tutto il territorio nazionale. La ragione di ciò consiste nel fatto che l’Italia a breve diventerà un’unica zona gialla, senza più distinzioni tra una Regione e l’altra. Sicchè, in conseguenza dei chiarimenti effettuati, viene confermato il divieto di muoversi da una Regione all’altra tra il 21 dicembre ed il 6 gennaio. Confermato, inoltre, il divieto di uscire dal proprio Comune nelle date del 25 e 26 dicembre ed 1 gennaio.

Si ribadisce, di conseguenza che si rischiano sanzioni da 400 a 3.000 euro se si violano i divieti di spostamento del DPCM di Natale. Poi, una volta ricevuta la multa, questa può esser ridotta del 30%, se pagata entro 5 giorni dalla notifica o contestazione. Tuttavia, di contro, le sanzioni vengono aumentate di un terzo se commesse a bordo di un veicolo. Sicchè, se proprio dobbiamo violare i divieti di sconfinamento nel periodo festivo, ci conviene farlo a piedi!