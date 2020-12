Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ridurre lo stress è possibile, con antichi e semplici gesti quotidiani. Arrivano dalla tradizione giapponese e sono sempre attuali. Lo smart working sta causando uno stress molto elevato sulla psiche degli individui. Molti impiegati trascorrono anche più ore di quelle necessarie seduti alla loro postazione di lavoro.

Il lavoro da remoto, infatti, comprime l’orario per la pausa pranzo e, talvolta, lo riduce a pochi minuti. Anche la pausa caffè è quasi sparita del tutto. Ridurre l’ansia e lo stress che ci assalgono sempre di più e migliorare la nostra salute è possibile. Ma, spiegano gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa, dobbiamo dedicarci a queste attività con costanza e dedizione.

Tenere una pianta sul tavolo da lavoro

Ridurre lo stress con 4 semplici gesti quotidiani. La presenza di un bonsai, o di un piccolo cactus, sul tavolo da lavoro, ci aiutano a ridurre lo stress. Gli impiegati delle multinazionali giapponesi sono incoraggiati a tenere una piantina di fianco al computer e a prendersene cura periodicamente. Guardare una pianta aiuta a calmare il respiro, a ridurre lo stress e l’ansia da lavoro in modo significativo.

Massaggiare le dita delle mani

Farsi praticare un massaggio non è sempre possibile. Ma ci viene incontro il “Jean Shin Jyutsu”, una tecnica giapponese di auto massaggio pensata per ridare benessere al corpo e alla mente.

Per rimettere in moto la nostra energia vitale, dobbiamo massaggiare le dita nei punti di corrispondenza tra organi ed emozioni. Il pollice è il primo da massaggiare e a lungo, perché collegato all’ansia, alla depressione e allo stomaco.

Ridurre lo stress con 4 semplici gesti quotidiani

Per recuperare benessere bastano quindici minuti di camminata in un ambiente naturale, ma dobbiamo avvicinarci e toccare gli alberi e le piante. Si chiama Shinrin-Yoku questa tecnica che viene praticata ogni giorno anche da chi lavora nei grandi grattacieli di Tokyo. La pausa pranzo è dedicata alla passeggiata in un giardino pubblico o in un parco, mangiando frutta fresca.

Stimolare la ghiandola timo

Stimolare la ghiandola timo, che si trova dietro lo sterno, battendosi leggermente il petto (un gesto tipico dei gorilla) è un gesto Reiki di auto-guarigione. Permette di stimolare il sistema immunitario e la produzione di globuli bianchi, che ci permettono di difendere il nostro corpo dall’attacco dei tumori e delle malattie.