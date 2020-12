Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per la preparazione di antipasti gustosi e corposi, si possono stupire di certo gli invitati con la croccantezza irresistibile del formaggio fritto e impanato come una cotoletta. Ma facendo attenzione alla scelta del formaggio che, in particolare, non solo deve avere una consistenza morbida. Ma che in fase di cottura, da un lato, tenda a diventare filante e, dall’altro, tenda, nello stesso tempo, a perdere poco liquido.

In questo modo i bocconcini di formaggio fritto e impanato saranno fuori croccantissimi, grazie alla doppia panatura. E all’interno gustosissimi grazie al loro cuore filante.

Nel dettaglio, supponendo di friggere in tutto 400 grammi di formaggio, servono due uova, l’olio di semi di girasole, per la frittura, e qualche pizzico di sale. Oltre al pangrattato, giusto quanto basta, per realizzare la doppia panatura.

Ecco la croccantezza irresistibile del formaggio fritto e impanato come una cotoletta

Passando alla preparazione, basta tagliare il formaggio a fettine spesse due centimetri. Per poi passarle, prima nell’uovo sbattuto, con un pizzico di sale, e poi nel pangrattato. Ripetere l’operazione per ogni fetta di formaggio al fine di ottenere la doppia panatura.

Con l’olio di semi di girasole pronto per la frittura, ovvero ben caldo, mettere le fette di formaggio a doppia panatura un pò per volta. Attendere due minuti e girare al fine di ottenere la doratura da entrambi i lati. E poi togliere dalla padella il formaggio fritto muniti di un mestolo forato.

Per il formaggio fritto con la doppia panatura, ecco il trucco per far scolare l’olio senza perdere croccantezza

A questo punto, è meglio evitare di posizionare le fette di formaggio sulla carta assorbente. Il restante olio in eccesso, infatti, può scolare utilizzando un ragno da cucina posto sopra una piccola scodella. Dopodiché, per il massimo della croccantezza irresistibile del formaggio fritto e impanato come una cotoletta, è necessario ed è tassativo servire e mangiare immediatamente.