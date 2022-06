Lei dice di soffrire della sindrome dell’impostore. Per grandi linee, tale espressione farebbe riferimento alla sensazione di non meritarsi quel che si ha e si ottiene. Aurora penserebbe che certe opportunità non se le meriterebbe. 25 anni, figlia di Eros e Michelle Hunziker, sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ma finora, a dire il vero, tutto questo talento non si è visto. Che dire, quando il cognome non basta, Aurora ha di fronte una strada in salita. Certo è ancora giovane e di tempo per imparare ce n’è. È anche vero però che, oltre all’esperienza, occorre un minimo di talento innato, una sorta di vocazione e di capacità naturale di bucare lo schermo. Che, se non c’è, difficilmente ce la si può dare.

Esperienze

Indubbiamente Aurora sente tutto il peso del suo cognome, che le comporta onori e oneri. Opportunità lavorative, ma anche motivo di esclusione in alcune occasioni, come lei stessa dichiara. Nel 2015 presenta la fascia pomeridiana di «X Factor» e ripete l’esperienza anche nelle successive edizioni del 2016 e del 2017. Poi, nel 2018, insieme a mamma Michelle conduce «Vuoi Scommettere?» su Canale 5. Il suo programma d’esordio è «Mistery Land», a suon di UFO e alieni, ma da quel che apprendiamo non è stato un successone. A dire che, quando il cognome non basta, Aurora ha tutta l’umiltà di ammetterlo. E non a caso la sindrome dell’impostore potrebbe essere un sintomo di una probabile bassa autostima. Di recente, comunque, con la sua mamma prende parte al video musicale della canzone «Ama», il nuovo brano di Eros Ramazzotti.

Quando il cognome non basta, Aurora Ramazzotti e il pressing in TV con la gaffe al concerto Love MI

Ieri il concerto Love Mi di Fedez e J-Ax da Piazza Duomo. E qui la giovane Aurora, in compagnia di Elenoire Casalegno per la presentazione, si fa vincere dall’emozione. All’inizio dell’evento sbaglia a lanciare il primo ospite. Un nome al posto dell’altro cui seguono le sue scuse per la forte emozione. La Casalegno glissa e la sostiene ma la gaffe non sfugge alla stampa, che prontamente immortala il momento. Intanto Aurora ha un profilo Instagram che vanta un buon seguito e di occasioni ne avrà ancora. A lei la scelta e l’analisi del sé alla scoperta di ciò cui veramente è chiamata a svolgere nella vita.

