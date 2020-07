Si può vendere una casa ricevuta in donazione? Quando si ha bisogno di liquidità o semplicemente l’appartamento che si riceve in donazione rappresenta un costo troppo oneroso, si può procedere alla vendita? Sulla questione, lo staff specializzato in materia fiscale di PdB vi offrirà una lettura dei principali aspetti da prendere in considerazione.

Che succede alla casa che si riceve in donazione?

Il sig. Rossi ha lasciato una casa in donazione al figlio Carlo affinché possa disporre dell’immobile nella maniera che più gli aggrada. Insieme, hanno seguito il solito iter che prevede l’atto di donazione ed ora Carlo ne è a tutti gli effetti proprietario. In questi casi, è possibile che Carlo disponga la vendita della casa dal momento che gli è stata donata? Quando ci si trova in una situazione del genere, prima di vendere l’immobile è bene che il nuovo proprietario ponga la massima attenzione ad alcuni aspetti.

Attenzione ad alcuni aspetti legali da curare

Si può vendere una casa ricevuta in donazione? Nella situazione che abbiamo descritto Carlo è ormai il legittimo proprietario dell’immobile e di esso può disporre nella maniera che preferisce. Tuttavia, è bene che egli tenga conto di alcuni aspetti che coinvolgono gli altri eredi e la successione. Infatti, se la donazione rappresenta un atto di violazione della quota legittima, questo potrebbe avere delle ricadute negative sul terzo acquirente. In che senso? Quest’ultimo, infatti, potrebbe subire l’azione degli altri eredi di recupero del bene. Ciò avverrebbe nei 20 anni successivi alla donazione o, in caso di morte del donatario, nei 10 anni che seguono la successione. La vendita di un bene che si riceve in donazione, quindi, diventa più semplice se i legittimari rinunciano immediatamente all’azione di riduzione che spetterebbe loro in quota. Questo è quanto stabilisce l’art. 555 e ss. del Codice civile al riguardo. Ecco che per assicurarsi una vendita più agevole e meno problematica, è opportuno sistemare le questioni legali prima di avviare la vendita.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Per sapere quanto costa fare una donazione si può leggere l’approfondimento qui.