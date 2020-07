Piazza Affari e le Borse europee hanno ripreso la marcia al rialzo. Non è ancora una marcia trionfale per il nostro listino, ma potrebbe esserlo. E lo potrebbe diventare presto, già dalle prossime sedute se l’indice maggiore della Borsa di Milano avrà la forza di superare alcuni livelli chiave. Perciò per la giornata di oggi attenzione a questi livelli di prezzo, oltre i quali la Borsa di Milano può schizzare in alto

Quota 20mila punti si rivela ancora una volta uno spartiacque

La seduta di ieri della Borsa di Milano ha mandato un bel segnale di forza. La discesa dei prezzi seguita a una forte risalita, ha mostrato quello che in questo momento tutti pensano. Che la Borsa di Milano può solo salire. Certo, le possibilità di una inversione di trend sono sempre possibili. Ma le ultime sedute dicono che ogni volta che i venditori provano a spingere in basso i prezzi dell’Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), vengono stoppati.

E’ accaduto anche ieri. Ma dopo una prima parte della giornata in calo, la Borsa di Milano ha avuto una reazione decisa per poi chiudere con l’indice delle blue chip a 20.003 punti. Quindi sopra la soglia psicologica dei 20mila punti

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Attenzione a questi livelli di prezzo, oltre i quali la Borsa di Milano può schizzare in alto

Quota 20mila punti si rivela ancora una volta uno spartiacque. La tenuta, alla fine della giornata di oggi, di questo livello, darà ulteriore forza ai prezzi. Ma oggi potrebbe accadere pure che i prezzi possano arrivare a superare quota 20.400 punti. Da questo livello passa una resistenza che regge dall’8 giugno. Da un mese l’indice Ftse Mib cerca di superarla. Solo con una chiusura sopra tale soglia, per l’indice delle blue chip si aprirà la strada verso il target dei 25mila punti.

La seduta di ieri della Borsa è stata determinante per capire le dinamiche attuali di Piazza Affari. Leggi qui l’articolo per scoprire cosa è accaduto ieri