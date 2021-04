Le abitudini salutari sono quelle che portano più benefici. La pulizia del viso è fondamentale per avere una pelle sempre giovane e splendente. Ed è altrettanto necessario struccarsi nel miglior modo per evitare residui di make up che provocano impurità.

Per aiutarsi nel processo di rimozione del trucco, ecco dei suggerimenti utili, naturali ed economici.

Si può risparmiare fino a 50 euro al mese fabbricando questo oggetto che usiamo in casa tutti i giorni senza inquinare. Un dischetto struccante o ancora meglio un guanto struccante da fare alla mano.

Preferire il guanto struccante riutilizzabile ai dischetti in cotone

I dischetti in cotone sono comodi ma spesso non sono di una qualità ottimale. In più acquistarne spesso è comunque un piccolo budget mensile che si aggiunge a tutte le altre spese.

Esiste quindi un modo per cui si può risparmiare fino a 50 euro al mese fabbricando questo oggetto che usiamo in casa tutti i giorni senza inquinare. Creare noi stesse dei dischetti o guanti in microfibra.

Il vantaggio è che sono riutilizzabili, sono lavabili facilmente e sono a costo zero. In più così evitiamo lo spreco di plastica e materiali invece che acquistare ogni volta i dischetti confezionati.

Il guanto fai da te è anche molto morbido e confortevole da passare sul viso, una vera carezza quotidiana.

Come creare un guanto struccante in 3 passi

Procuriamoci un panno in microfibra, di un materiale che abbiamo già o acquistandolo nuovo. Possiamo scegliere il colore che preferiamo o unire due tessuti di colore diverso.

In seguito, ritagliamo il tessuto secondo il modello e le dimensioni che preferiamo. Può essere abbastanza piccolo quasi quanto una mano o più grande.

Una volta ritagliato il modello, cuciamone i lati per chiudere il guanto. Se ci piace, aggiungiamo un bordo di stoffa a piacimento per creare dei lati ancora più colorati. Ricordiamoci che la microfibra si lava e si asciuga velocemente mentre un tessuto di cotone ci impiega più tempo.