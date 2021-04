Bisogna sempre stare attenti alla tecnologia ed alle sue insidie. È vero che spesso può esserci molto utile e semplificarci la vita, ma porta con sé anche lati negativi. Ad esempio, possono essere i social network a creare disguidi. In un articolo precedente avevamo proprio parlato di questo, indicando come evitare di spendere troppo tempo su Facebook.

Ma l’applicazione che tutti usano di più è ben probabilmente WhatsApp. E purtroppo, ogni tanto, essa si presta ad essere oggetto di truffe online. Ce n’è una in particolare che sta facendo disastri, ed oggi vedremo qual è. Per fortuna, vedremo che evitarla non è impossibile, ed anzi è piuttosto semplice ed intuitivo. Attenzione, questa è la nuova e pericolosissima truffa WhatsApp che con un solo messaggio ci ruba l’account.

Ecco come funziona

Il messaggio incriminato sarà molto semplice. Esso dirà che ci è stato spedito un SMS, che contiene un numero a sei cifre. Subito dopo, ci arriverà l’SMS.

Secondo il messaggio WhatsApp, noi dovremmo mandargli le cifre contenute nell’SMS. Questa è una cosa molto sospetta, che già di suo dovrebbe preoccuparci. Ed infatti non dobbiamo assolutamente fornire il numero a sei cifre che ci viene chiesto, o le conseguenze saranno gravissime.

I grossi rischi che si corrono

Se noi rispondiamo a quel messaggio WhatsApp fornendo le sei cifre dell’SMS, il malintenzionato che si trova dall’altra parte potrebbe rubarci subito l’account. L’SMS che ci arriva è infatti quello che serve per attivare il nostro account su un nuovo dispositivo. Se noi prendiamo quelle cifre e le diamo a un’altra persona, essa può collegarsi con il nostro account con il suo telefono, facendo quello che vuole. Cancellare il numero, mandare messaggi sconvenienti ad altre persone, insomma sarebbe un disastro.

Attenzione, questa è la nuova e pericolosissima truffa WhatsApp che con un solo messaggio ci ruba l’account. Assieme ad un SMS può costarci tantissimo. Tutto quello che dobbiamo fare è non rispondere, e bloccare il numero che ci scrive. In tal modo, la sicurezza dei nostri dati sarà tutelata.