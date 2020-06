È possibile ordinare un bonifico e recapitarlo sul libretto postale del beneficiario? Oppure è necessario trasferire i soldi sul conto corrente della persona ricevente? In questo caso, come fare se non si possiede un conto corrente? Nelle prossime righe vi spiegheremo come ricevere un bonifico sul libretto postale anche se non si possiede un conto corrente.

Il libretto postale è un prodotto che utilizza Poste Italiane per consentire il deposito dei risparmi in maniera sicura e piuttosto semplice. La più varia utenza utilizza il libretto postale a tale scopo e ricorre al proprio salvadanaio personale per l’eventuale deposito o prelievo nel caso si necessiti di liquidità. Se fino ad alcuni anni addietro non sarebbe stato possibile inviare del denaro tramite bonifico sul libretto postale del beneficiario, oggi anche questo prodotto per il risparmio muta di forma e di funzione.

Cosa fare per ricevere un bonifico sul proprio libretto di risparmi postale

Come abbiamo più volte indicato, ad oggi l’uso della moneta elettronica sta soppiantando il contante. Un esempio chiaro sono le restrizioni all’utilizzo di soldi contanti che nel breve termine subiranno delle ulteriori limitazioni. Infatti, per chi utilizza forme di pagamento non tracciabili, subirà delle pesanti sanzioni e dei severissimi controlli fiscali come si indica qui.

Ciò detto, torna ricorrente la domanda: si può ricevere un bonifico sul libretto postale? La risposta è affermativa e prevede che il titolare del libretto associ allo stesso un codice Iban.

Mentre ai più recenti libretti postali è solitamente già associato un Iban, per i più vecchi è necessario apportare una modifica ed associarne uno. L’intestatario del libretto stesso può recarsi presso un ufficio postale e richiedere in maniera gratuita che si esegua l’operazione di associazione Iban.

In tale maniera, che si tratti di uno di ultima generazione o di uno più datato, si può ricevere un bonifico sul libretto postale.

Quali sono ammessi

Esiste però una limitazione all’accredito di denaro sul libretto tramite bonifico. Esistono dei casi ristretti secondo i quali si accetta l’accredito di denaro sul libretto tramite bonifico e riguardano:

l’accredito dello stipendio solo se si è dipendenti pubblici; l’accredito della pensione; il trasferimento di soldi dal proprio conto corrente al libretto: in questo caso, l’operazione è possibile solo se si risulta titolari tanto del conto quanto del libretto. È necessario collegare l’Iban del conto a quello del libretto per portare a termine l’operazione.

In questi casi e alle descritte condizioni, è possibile ricevere un bonifico sul proprio libretto di risparmi postali.