Solitamente le case in cui viviamo hanno finestre distribuite lungo le facciate. La luce in questo caso è tutta concentrata vicino alle vetrate, mentre il resto degli ambienti rimane in ombra, quasi al buio in certe ore della giornata. Questo significa che in alcuni momenti, nonostante fuori ci sia il sole, è necessario ricorrere alla luce artificiale. Ecco come risparmiare denaro su luce e riscaldamento aprendo una finestra ‘strategica’.

La luce dall’alto illumina

La luce dall’alto va sfruttata di più, spiega il light designer internazionale Marco Pollice von Bulow, che nella sua carriera ha illuminato stadi, teatri e anche il Cenacolo di Leonardo da Vinci e il Duomo di Milano. Illumina gli spazi in profondità ed è costante, perché non risente dell’orientamento della casa. Le finestre per tetti illuminano un ambiente durante tutto l’arco della giornata e anche il ricambio d’aria è più rapido e più efficace. Inoltre offrono abbondante luce naturale, indispensabile là dove si cucina, si lavora o si studia.

La luce raddoppia

Le finestre per tetti piani e inclinati sono anche termiche, molto resistenti alle intemperie, compresa la grandine. Portano fino in casa al doppio della luce rispetto a una finestra verticale. Offrono una luce che entra in profondità, armonizza gli ambienti, li rende più belli, luminosi e vivibili. Se installate in piano su un terrazzo, sono realizzate in materiali molto resistenti e calpestabili. Anche un vano scala può prendere luce dal tetto e portarla in profondità nell’edificio, anche uno o due piani più in basso. Tra i brand più noti e di qualità Velux, Fakro e Faelux.

Come risparmiare aprendo una finestra

Le finestre per tetti inclinati e piani sono veloci e facili da installare, possono essere aggiunte in qualsiasi momento, senza troppi disagi. Quando si progetta l’ampliamento di un’abitazione, una finestra da tetto è un’ottima soluzione per ottenere più spazio da dedicare a una cucina, una camera o una sala giochi. Qualche volta si deve rinunciare alla cucina dei sogni proprio perché la sua struttura andrebbe a oscurare una finestra. Le finestre per tetti costano dai 150 ai 1500 euro a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni. Rientrano nella categoria edilizia sovvenzionata, godono del bonus fiscale con detrazioni fino al 50%.