Si può fare un bonifico con il reddito di cittadinanza? Chi percepisce ogni mese la ricarica della card può fare un bonifico bancario con il reddito di cittadinanza? Lo può emettere dal proprio conto corrente o deve far ricorso ad un bonifico SEPA? E chi invece è titolare di un conto corrente alle Poste Italiane può effettuare il pagamento tramite giroconto?

Come muoversi per evitare la decadenza dell’ammortizzatore

Bisogna stare molto attenti a rispettare gli obblighi e i divieti per non rischiare di perdere il diritto all’assegno mensile. In un precedente articolo abbiamo informato i nostri lettori in merito a “Quanti soldi possono tenere sul conto corrente i beneficiari del reddito di cittadinanza?”

Verifichiamo adesso se si può fare un bonifico con il reddito di cittadinanza. Ciò perché chi percepisce il beneficio si trova per esempio a dover pagare il canone di locazione o le rate del mutuo. Non si pone questa domanda il percettore del sussidio che ha disposto l’addebito del mutuo sul proprio conto bancario o postale. Ma chi invece emette mensilmente bonifici a favore del locatore o dell’intermediario deve sapere come muoversi per evitare la decadenza dell’ammortizzatore.

Si può fare un bonifico con il reddito di cittadinanza?

Non si può assolutamente emettere un bonifico bancario intestato al proprio conto. Il beneficiario del reddito di cittadinanza non può fare un bonifico sul conto corrente neanche per quei pagamenti che sono consentiti. Ciò vale anche per il pagamento del canone mensile di affitto e delle rate del mutuo.

Sul portale ufficiale di Poste Italiane il beneficiario ha modo di leggere l’informativa sull’utilizzo della carta del sussidio governativo. Ma se il percettore del reddito di cittadinanza non può emettere un bonifico dal proprio conto come deve effettuare alcuni pagamenti che invece lo richiedono?

La risposta a questa domanda figura nella nota n. 6 della suddetta informativa: “è possibile pagare mensilmente tramite un unico bonifico SEPA o postagiro in Ufficio Postale esclusivamente la rata dell’affitto o del mutuo”. L’operazione Postagiro verrà a costare soltanto 0,50 euro, il bonifico Sepa invece 1,00 euro