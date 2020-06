Facciamo invidia al mondo intero.

Quest’anno scegliere dove andare in vacanza non è semplice. Il timore dei contagi resta e si cerca di trovare la soluzione migliore per trascorrere alcuni giorni senza l’assillo di infettarsi con il coronavirus. Facciamo invidia al mondo intero: l’ Italia è considerato un Paese covid-free. A sancire questo primato di Stato monitorato e rassicurante è lo studio effettuato dall’Enit– Agenzia Nazionale del Turismo.

L’Italia sulla bocca di tutti

L’Italia viene citata 753mila volte per i viaggi: 50mila sul web e 703mila sui social. Questa attenzione sul Belpaese genera 207 milioni di interazioni. Numeri che fanno tirare un sospiro di sollievo al settore turistico.

La curiosità sull’Italia

Nonostante il periodo difficile per tutti, l’Italia suscita sempre il giusto interesse. I viaggiatori non sembrano intenzionati a rinunciare alle vacanze anche grazie all’apertura delle frontiere regionali e alla ripresa di alcuni voli interni ed internazionali. Anche gli stessi media europei e americani al tema Covid in Italia riservano sempre meno spazio.

Le città italiane nel mirino

Roma, Venezia e Milano rilevano il maggior volume di citazioni secondo l’Enit. Quell’immagine di una piazza Duomo desolatamente vuota è un lontano ricordo. Così come un sentiment positivo si nutre nei confronti della Torre pendente di Pisa.

Quanto incide l’arrivo degli stranieri

Il calo di arrivi dall’estero si fa sentire sull’economia turistica italiana. Nei primi quattro mesi il volume complessivo degli arrivi aeroportuali in Italia è diminuito del -64,5%. Stimare il numero di prenotazioni per il periodo estivo è azzardato. Ad oggi in Italia rispetto a Spagna e Francia c’è il maggior numero di prenotazioni in corso per le prenotazioni di passeggeri aeroportuali. La speranza per non far morire il comparto turistico italiano è una maggiore mobilità nei prossimi mesi da parte dei connazionali che vanno così a coprire l’assenza dei turisti stranieri.

Facciamo invidia al mondo intero che si informa sulla situazione reale in Italia post coronavirus ma lo slancio di prenotare la vacanza in Italia non è ancora decollata. Oggi è prioritario dare una immagine di un Paese covid-free per attirare quanti più turisti.