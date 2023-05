Si può fare M’Ama Non M’Ama anche sfogliando questo Gratta e Vinci che costa solo 3 euro. Lo sapevi?

Ogni tanto, nel calderone dei tanti Gratta e Vinci che escono sul mercato, ce ne possono sfuggire alcuni. Un peccato, perché, magari, sono proprio quelli che potrebbero farci vincere qualche centinaio di euro. Certo, i 5 milioni vinti da una coppia di anziani fanno invidia. Allora, potremmo, magari, sfidare la sorte grattando M’Ama Non M’Ama.

Qualche giorno fa è uscita una notizia che non è certo passata inosservata per chi è abituato a giocare con il Gratta e Vinci. Infatti, una coppia di anziani ha comprato un tagliando da 20 euro, scoprendo, grattandolo, di averne vinti 5 milioni di euro. Un bel colpo di fortuna per quei signori che ora potranno godersi una bella cifra.

Il che dimostra anche che, anche se raramente, i premi più alti si possono vincere. Va a fortuna, è logico, anche se ci sono dei trucchi che possono aumentare le nostre possibilità. Anche se non ci stancheremo mai di ripetere che il Gratta e Vinci va preso con le pinze. Ovvero, senza esagerare, per non correre il rischio di finire come tanti, ammalati di ludopatia. Si perdono soldi e si rovinano vite.

Interessante questo simpatico Gratta e Vinci che ti permette di portarti a casa 100 volte la giocata

Certo, non tutti i Gratta e Vinci ti possono far vincere così tanti soldi. Ce ne sono alcuni che hanno come premio massimo, cifre molto più basse. Anche se costano decisamente meno rispetto agli altri. I signori hanno vinto 5 milioni, ma giocandone 20 euro.

Ad esempio, vi ricordate il famoso gioco che si fa con la margherita? Quello del m’ama, non m’ama, staccando un petalo alla volta, per capire a cosa corrisponda l’ultimo? Ebbene si può fare M’Ama Non M’Ama anche sfogliando questo Gratta e Vinci.

Costa relativamente poco questo biglietto, ma si vincono, al massimo, 300 euro

Infatti, il Gratta e Vinci di cui ti voglio parlare si chiama proprio M’Ama Non M’Ama e si gioca online e costa solo 3 euro. Ovvero, potete grattare virtualmente con il vostro smartphone o pc.

Giocare a M’Ama Non M’Ama Linea PLUS è molto facile. Avete, infatti, una margherita da sfogliare. L’obiettivo è trovare almeno 5 cuori, sotto i suoi petali, per riprendersi i 3 euro giocati. Con 6 ne vinci 5. Con 7, si portano a casa 10 euro.

Con 8 cuori, raddoppiate la vincita a 20 euro. Se ne trovate 10, vincete 50 euro, con 11 si intascano 100 euro e con 12 cuori il premio massimo di 300 euro. Tenete conto che fa parte della Linea PLUS, quindi dopo aver grattato i 14 petali, ne avrete altrettanti da grattare, tolti quelli con il cuore.

In sostanza, raddoppiate i tentativi e aumentate la possibilità di raggiungere il numero vincente di cuori. C’è anche un simbolo Bonus che ti dà un premio extra. Perfetto, ma quali sono le probabilità di vittoria? Non eccezionali, nel senso che la probabilità è di 1 giocata ogni 8,28 vincente premi superiori al costo della giocata. Ovvero, sopra i 3 euro. Come sappiamo, ci sono Gratta e Vinci molto più fortunati.