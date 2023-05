Vuoi aumentare la probabilità di vincere col Gratta e Vinci? Ci sono dei trucchi nascosti

Il Gratta e Vinci è uno dei sogni nascosti degli italiani per fare rapidamente fortuna. Leggendo le cronache, in tanti sperano, con una grattata, di vincere un bel po’ di euro e dire addio alla sfortuna. Eppure, come sappiamo, vincere non è facile. Dipende tutto dalla fortuna, ma anche dalla nostra abilità nello scegliere quello giusto. Ecco come fare.

Basta andare a prendersi un caffè al bar e mettersi in coda per pagare la consumazione. Quasi sicuramente avremo qualcuno, davanti a noi, che al cassiere chiede di dargli un Gratta e Vinci. Persone in buona compagnia, considerando i milioni di tagliandi che, ogni giorno, vengono grattati da giocatori speranzosi.

Peccato che non si vinca così facilmente e, per questo, bisogna sempre mettere sul chi va là dall’illusione del facile guadagno. Anzi, si rischia di incaponirsi, finendo per sfociare in una patologia grave come la ludopatia. Che va sempre monitorata, perché sono numerosi i casi di persone che hanno rovinato non solo se stesse, ma anche la famiglia. Giocare va bene, ma solo se fatto con grande moderazione.

Ecco alcune dritte per provare ad aumentare le proprie chance di vittoria col Gratta e Vinci

Vuoi aumentare la probabilità di vincere col Gratta e Vinci? Partiamo subito da una considerazione che non tutti sanno. I Gratta e Vinci hanno probabilità di vittoria differenti, uno dall’altro. Ci sono Gratta e Vinci da 5 euro che, ad esempio, pur costando uguale, non hanno le stesse probabilità.

Saperlo prima, ci può indirizzare su tagliandi che ti danno più chance. Prendiamo, ad esempio, i tagliandi usciti in questo 2023. Oro 24 Carati, che costa 10 euro, ha 1 biglietto ogni 8,36 vincente premi superiori al costo della giocata.

Non tutti i tagliandi ti danno le stesse probabilità di vittoria, a partire da quelli usciti nel 2023

Anni ’70, che costa 3 euro, ha la probabilità di 1 biglietto ogni 7,65 che vince dai 5 euro in su. Vinci in Grande, il primo biglietto a costare ben 25 euro, ha il 25% di probabilità di regalarci euro. Infatti, 1 biglietto ogni 4,03 è vincente premi superiori al costo della giocata.

All’opposto, Testa o Croce costa solo 50 centesimi, ma solo 1 biglietto ogni 8,41 è vincente premi superiori alla giocata. Infine, l’ultimo arrivato, La Star, da 5 euro, ha 1 biglietto ogni 7,86 vincente premi dai 10 euro in su. Come si vede, Vinci in Grande, costa di più, ma ti dà più possibilità.

Vuoi aumentare la probabilità di vincere col Gratta e Vinci? Ecco altri trucchi

Insomma, la fortuna è basilare, ma possiamo aiutarla. Siete di quelli che non comprano mai il tagliando sotto casa, come se la fortuna avesse saltato la ricevitoria? Male, perché potrebbe trovarsi proprio lì quello milionario. O siete tra quelli che se uno ha appena grattato un tagliando vincente, allora vi fate dare un Gratta e Vinci di un concorso differente? Altro errore, perché nulla impedisce al caso di aver introdotto due Gratta e Vinci vincenti attaccati.

Infine, siete tra quelli che comprano in blocco 10-15 tagliandi, con la convinzione che sicuramente ce ne sarà uno vincente? Non potete saperlo, con certezza. Potrebbe anche non esserci nulla sotto, facendovi buttare via tanti soldi. Lasciatevi ispirare dalle vostre sensazioni e non cercate il metodo. Conta solo la fortuna.