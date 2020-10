Il familiare solitamente assiste la persona con handicap, può fruirne anche quando questa è ricoverata in ospedale o struttura privata? In questi casi, come funziona e come ci si deve comportare? Tra le domande più frequenti che i Lettori si pongono relativamente all’uso dei permessi 104, nella presente guida approfondiamo il caso di ricovero del familiare. Ecco le principali indicazioni che la i Tecnici di ProiezionidiBorsa hanno selezionato secondo quanto prevede la normativa.

Qual è il principio alla base dell’assistenza al familiare

Siete i responsabili del servizio di assistenza e cura del familiare disabile per il quale avete ottenuto i permessi lavorativi retribuiti. Tuttavia, in questo periodo la persona cara è ricoverata in ospedale per un intervento che richiederà una media o longa degenza. Ebbene, in questi casi si possono usare i permessi Legge 104 in caso di ricovero del disabile? Cosa dice il regolamento normativo al riguardo?

Come molti sapranno, il principio che si pone alla base di quanto detta la Legge 104/92, risiede nella garanzia di assistenza al familiare con handicap. Sulla base di questo principio, sappiamo che quando il lavoratore fruisce di tali permessi non può certamente utilizzarli come se fossero dei giorni di vacanza o simili. Questa sarebbe una vera e propria violazione del diritto che in alcuni casi potrebbe determinare anche il licenziamento. Tuttavia, si pongono spesso dei dubbi su quello che sia lecito o non lecito fare durante le giornate di permessi. In un articolo precedente, infatti, abbiamo trattato un altro tema importante che riguarda la permanenza del lavoratore tra le mura domestiche: con i permessi Legge 104 si deve restare per tutto il tempo a casa?

Si possono usare i permessi Legge 104 in caso di ricovero del disabile? Regole ed eccezioni

Sulla base del principio fondante le giornate di congedo lavorativo, si possono usare i permessi Legge 104 in caso di ricovero del disabile? Se il disabile è ricoverato in una struttura ospedaliera o di cura, allora per il lavoratore decade il diritto ai 3 giorni mensili di permessi. Questo naturalmente si pone per i casi di ricovero che duri l’intera giornata. Infatti viene meno il diritto del lavoratore che si occupa dell’assistenza perché al disabile si garantisce piena assistenza nella struttura in cui riceve ricovero.

Fanno eccezione solo alcuni casi particolari ossia quando si tratta di un minore disabile per il quale i sanitari certificano la necessitò di assistenza parentale. Oppure, quando il disabile versa in uno stato vegetativo persistente o presenta una prognosi critica. Inoltre, è bene tener presente che se dovesse profilarsi la necessità di spostamenti dalla struttura per visite specialistiche o altro, allora il ricovero a tempo pieno viene meno. In questo caso allora, si affiderà al familiare l’assistenza per il periodo di sospensione del ricovero. Escludendo i casi di eccezione, per il resto vale la regola della non compatibilità tra i permessi Legge 104 e il ricovero del disabile.