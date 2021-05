L’orchidea è certamente una pianta che non dovrebbe mancare in casa e che l’abbellisce ogni giorno con la sua presenza. Non ci si stanca mai di guardarla ma c’è un aspetto da non dimenticare. Proprio per questo si possono dare tutte le cure di questo mondo ad un’orchidea ma se si trascura questo particolare la pianta soffre e deperisce.

Una pianta unica

Se girassimo il mondo per conoscere fiori e piante sparse ovunque, saremmo certamente colpiti dalle orchidee. Non solo per i fiori che hanno una bellezza particolare, ma anche per quel senso di fragilità che trasmettono. Eppure al di là delle apparenze l’orchidea è una pianta forte che cresce in natura in condizioni precarie dove altre piante non riuscirebbero a nascere.

I fiori delle orchidee colpiscono per i colori particolari a volte vivaci e in alcune delicati e che le trasforma in uno dei fiori più ammirati al mondo.

Prendersi cura delle orchidee

Ciò spinge molti a prendere un’orchidea in casa, ma che a volte non sanno come venire incontro alle loro esigenze. Si cerca d’informarsi sui vari aspetti della loro vita, delle cure che necessitano, delle cose che non devono assolutamente mancare.

Controllano la temperatura dell’ambiente, l’innaffiatura, le loro strane radici aeree, il concime giusto, il terriccio adatto ecc. Eppure alla fine qualcosa non va.

Si possono dare tutte le cure di questo mondo ad un’orchidea ma se si trascura questo particolare la pianta soffre e deperisce

Ci sono due cose che non bisogna assolutamente trascurare in un’orchidea. A volte sembra tanto bella che la si isola come se fosse un quadro raro. Invece l’orchidea ha bisogno di entrare in contatto con altre piante. Non può vivere isolata, ne soffrirebbe, ha bisogno del contatto con un’altra pianta o un’altra orchidea.

Forse può sembrare strano ma le orchidee sentono quando le si cura con affetto. Se le trattassimo come il motore di una macchina, dando loro solo ciò che serve per funzionare, queste soffrirebbero e potrebbero deperire, come è già capitato. Le orchidee come tutte le piante sentono quando ci prendiamo cura veramente di loro e si aspettano che lo facciamo.

Ecco un aspetto molto interessante sulle orchidee che pochi conoscono.