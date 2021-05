Ognuno ha un modo particolare di percepire il mondo. Ci sono quasi sette miliardi di persone sul pianeta Terra. Chi è più timido e chi è più assertivo. Si fa riferimento alla personalità, ai giudizi, ai desideri e alle passioni. Tutti, però, concordano su determinate questioni. Una di esse è la percezione. Vi è unanimità su tematiche come la forma di un oggetto, sulla durezza di una superficie o il colore.

Si presume che ogni essere umano percepisca tali caratteristiche in modo simile.

Esistono, però, dei casi in cui non si riescono a percepire i colori in maniera appropriata. È il caso del daltonismo di cui si parlerà in questo articolo.

Le persone daltoniche vedono il mondo in questo modo strano e stravagante.

Cos’è il daltonismo

Il daltonismo è una malattia genetica che dipende dal cromosoma X. Nelle donne si manifesterebbe se entrambi i geni sul cromosoma fossero compromessi. Negli uomini, invece, è sufficiente che l’unico cromosoma X contenga il difetto. Non esiste una seconda copia del gene in questione. I maschi, quindi, sono più esposti a tale problematica.

È possibile convivere con il daltonismo. Non solo, si può imparare una lezione fondamentale. Si vede il mondo da un’altra angolatura e si può arricchire la propria prospettiva.

Si presentano diverse caratteristiche

Il daltonismo prende il nome dallo studioso John Dalton. Esso non permette di distinguere alcuni colori in particolare. Il rosso, il verde o il blu. Esistono, però, diverse forme di tale disturbo. La protanopia comporta una cecità al rosso. La deuteranopia non ci permette di vedere il colore verde. Nella tritanopia non si riesce ad elaborare il blu. La totale impossibilità di vedere i colori è definita acromatopsia.

A prescindere da tali classificazioni, il modo di guardare il mondo dei daltonici è davvero unico. Una visione senza alcuni colori potrebbe essere impensabile. Sforzandosi di capire, però, si compie un passo fondamentale. Mettersi nei panni dell’altro significa anche guardare il mondo con i suoi occhi.