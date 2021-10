Non solo in primavera e in estate, ma anche durante i mesi freddi il giardino e l’orto necessitano di cure e attenzioni particolari. Potare, seminare, eliminare le foglie e le erbe infestanti, provvedere alla pacciamatura e concimare il terreno.

Queste operazioni sono molto importanti e aiutano le piante del giardino e dell’orto a crescere sane e rigogliose anche in inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Delle interessanti curiosità

In particolare ad ottobre si piantano dei fiori, che in primavera, ci regalano dei meravigliosi colori e rallegrano il giardino. Nello specifico, parliamo di una pianta perenne e ornamentale dalle origini antiche: la peonia. Esistono numerose specie di peonie e si suddividono in erbacee e arbustive.

Entrambe ci regalano, a fine primavera, dei meravigliosi fiori di grandi dimensioni, ricchi di petali e molto profumati. Proprio per la loro bellezza e delicatezza, sono spesso inseriti nel bouquet delle spose.

Le peonie sono molto resistenti e sono facili da coltivare sia in vaso che in giardino. Necessitano di una posizione luminosa ma non amano il contatto diretto con i raggi del sole.

Una pianta che si adatta facilmente a qualunque tipo di terreno anche se predilige quelli ben concimate e mai secchi. La peonia necessita di molta irrigazione soprattutto in estate. Ma facciamo attenzione ai ristagni di acqua che potrebbero rovinare le radici della pianta.

Si pianta ad ottobre e sboccia in primavera questa pianta dai fiori grandi e profumati

Il momento migliore per piantare la peonia, sia in vaso che in piana terra, è il periodo autunnale. Infatti, si pianta ad ottobre e sboccia in primavera questa pianta dai fiori grandi e profumati.

Le operazioni da compiere sono molto semplici. Basta scavare una buca larga circa 40 centimetri e sul fondo aggiungere uno strato di argilla espansa che favorisce il drenaggio dell’acqua. Le gemme devono essere posizionate ad una profondità di circa 4 centimetri. Subito dopo questa operazione innaffiamo per bene il terreno.

La pianta ha bisogno di spazio e non deve essere coltivata molto vicino alle radici di altri arbusti.

Le peonie sono delle piante molto longeve e necessitano di cure e attenzioni particolari solo per i primi due anni di vita. Se coltivate in vaso, richiedono una maggiore attività di concimazione e irrigazione.

In primavera le peonie sono perfette anche per abbellire e rendere la casa elegante. Basta tagliare i boccioli e sistemarli in un vaso pieno di acqua.

Approfondimento

Si semina in estate e si ammira in inverno questa pianta dai colori mozzafiato