I piatti freddi estivi sono ormai i protagonisti indiscussi sulle nostre tavole. Alzi la mano chi non ha ancora mangiato almeno una volta l’insalata di riso o la pasta fredda. D’altra parte, oltre ad essere pietanze fresche e ricche di gusto, sono anche comode e pratiche. Si preparano in anticipo e poi basta metterle in un contenitore a chiusura ermetica e le possiamo portare con noi ovunque. Sono la soluzione più comoda per la pausa pranzo in ufficio o la gita della domenica al posto del classico panino. Inoltre, scegliendo con cura i vari ingredienti da aggiungere, diventano un ottimo piatto unico completo. L’insalata di riso è un piatto estremamente versatile. Ognuno può arricchire la base di riso cotto e raffreddato a piacere. Proprio per questo, può diventare una portata light oppure molto calorica.

Sul tema insalata di riso, da sempre, ci sono due fazioni: chi la condisce con la maionese e chi, invece, di questa pratica non ne vuole proprio sentir parlare. In cucina, si sa, c’è ampio spazio per fantasia e creatività. Per questo è impossibile dire ciò che è giusto o sbagliato. Sicuramente, l’aggiunta della maionese provoca un immediato quanto considerevole aumento delle calorie. La maionese è un alimento grasso, a base di olio e di uova. Se la prepariamo noi in casa, potremmo optare per una versione light. Quella invece del supermercato, potrebbe avere una maggiore concentrazione di grassi e conservanti.

Oltre a far aumentare le calorie, la maionese potrebbe andare ad appesantire l’insalata di riso, rendendola un piatto difficile da digerire. Questo non è di certo l’ideale, soprattutto se pensiamo che spesso portiamo questa pietanza in spiaggia o durante le gite fuori porta. Di certo, però, è una salsa che dona cremosità al piatto. Tuttavia, possiamo ottenere lo stesso effetto anche in altri modi.

Ecco come rendere più golosa l’insalata di riso ed averla sempre cremosa e mai asciutta senza usare la calorica maionese

Una volta che il nostro riso bollito si è raffreddato, possiamo arricchirlo con gli ingredienti preferiti. Dopodiché, concludiamo con il condimento. Anziché buttarci dentro due cucchiaiate belle colme di maionese, proviamo allora alcune varianti ben più leggere. Anzitutto, potremmo amalgamare il tutto con del formaggio cremoso (la ricotta va benissimo). Volendo, lo possiamo aromatizzare con qualche spezia o con erbe aromatiche tritate, tipo basilico, prezzemolo ed erba cipollina.

La stessa cosa la possiamo fare sostituendo il formaggio con dello yogurt bianco. Per diminuire ancora di più le calorie, optiamo per la versione magra con lo 0,1% di grassi. In questo caso, al posto delle erbe aromatiche, potremmo insaporire lo yogurt con una punta di senape o di ketchup. Queste ultime due salse hanno pochissime calorie. Per la scelta, molto dipende dai gusti personali e dagli altri ingredienti che compongono il piatto. Quindi, ecco come rendere più golosa l’insalata di riso.

