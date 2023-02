Non a Venezia, né a Viareggio, ecco dove si trova il Carnevale più antico d’Italia

È da poco iniziato il mese di febbraio e in gran parte d’Italia ci si sta preparando alle celebrazioni del Carnevale. Una festa che ha origini antichissime, forse ben prima dell’Impero Romano, ma che ogni anno ha la capacità di divertire grandi e piccini. In Italia, Viareggio e Venezia sono le città più famose, tuttavia non detengono un particolare primato. Scopriamo quale, ma, soprattutto, la città che può fregiarsene.

Il Carnevale di Venezia è tra i più famosi al Mondo, secondo, forse, solo a quello di Rio de Janeiro. Di certo, però, rispetto a quello brasiliano ha una tradizione molto più antica. Fin qui, nulla da eccepire. Quello veneziano è il più vecchio del mondo? Il primo documento ufficiale, che lo dichiarò festa pubblica, è datato 1296, quindi sembrerebbe di sì.

Tuttavia, in un’altra città, circa 300 km più a sud, nelle Marche, non sono molto d’accordo. Perché, nonostante il primo documento ufficiale che attesta la nascita del Carnevale sia datato 1347, gli abitanti di questo comune sono certi che esso risalga a molti anni prima. Addirittura ai tempi della guerra tra guelfi e ghibellini, tra i due principali casati della città. Se così fosse, si andrebbe a prima del 1296 e Fano potrebbe fregiarsi del titolo di Carnevale più antico d’Italia.

Non a Venezia, né a Viareggio, ma è davvero Fano il Carnevale più antico d’Italia?

A questa domanda, ufficialmente, non è possibile rispondere con certezza. Per mettere tutti d’accordo, potremmo dire che Venezia e Fano rappresentano le due città principali del Carnevale. Fortunatamente non le uniche, perché oltre a Viareggio, anche Cento, Putignano, Acireale, Ivrea ed altre potrebbero contestare questa affermazione.

Al di là della storia, è indubbio, però, che nella cittadina marchigiana, il periodo del Carnevale sia davvero importante. Per questo, per chi volesse, nel mese di febbraio, sarebbe consigliabile fare un salto.

Famosa per le sue cartiere, Fano si trova nella provincia di Pesaro e Urbino. Facilmente raggiungibile grazie all’autostrada A14 Adriatica, è un’antica colonia romana e trasuda storia da ogni angolo. A partire dalla cinta muraria fatta costruire dall’Imperatore Augusto, alla Porta che prende il suo nome e da cui si deve passare per accedere al centro storico. Per poi passare alla Cattedrale dell’Assunta in stile romanico e all’imponente Palazzo Malatestiano. Per concludere con i suggestivi resti della Chiesa di San Francesco.

Le date principali della manifestazione di Fano

Gli appuntamenti clou del Carnevale saranno i seguenti. A partire da sabato 11, con il torneo carnevalesco di touch rugby, proseguendo poi con la sfilata dei meravigliosi carri allegorici in cartapesta domenica 12 e 19. Il tutto condito dal tradizionale lancio dei dolciumi e con la maschera del Pupo a guidare la sfilata. Essa cambia ogni anno e ha i tratti di un personaggio pubblico che si è particolarmente distinto durante l’ultima stagione. Con il suo rogo, il Martedì Grasso, termineranno i festeggiamenti.

A far da colonna sonora alle sfilate, ecco le “orchestre” di musica arabita. Ogni componente, più che suonare, fa rumore con gli oggetti più bizzarri presenti nella propria casa. Barattoli, coperchi, campanacci, bidoni, scatole di latta. Tutto può essere utile per la causa.

Questo è il Carnevale di Fano, dunque, non a Venezia, né a Viareggio, ecco dove si trova quello più antico d’Italia, forse…