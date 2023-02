2 terribili errori che puoi commettere quando prepari la panna cotta e che rovinano la ricetta

La panna cotta è un dolce che piace a molti. Prepararla a casa non è difficile, ma bisogna fare molta attenzione, in particolare, a 2 sbagli che possono compromettere il risultato finale rovinandolo.

Preparare una panna cotta da gustare a fine pasto o come dolce a merenda è una tradizione che arriva dalla cucina piemontese. Oggi la panna cotta è conosciuta e apprezzata in tutta Italia per la sua morbidezza e il suo gusto delicato. All’apparenza simile a un budino, si può gustare in molte varianti: naturale, al caramello, al caffè, al cioccolato o con frutti di bosco. Preparare a casa questo dolce è essenzialmente semplice. Ma, per un ottimo risultato finale, bisogna fare molta attenzione a non sbagliare.

2 terribili errori che puoi commettere con questo dolce: ecco il primo

Sembra facile preparare una panna cotta perché bastano pochi ingredienti. Eppure, il primo errore a cui si può andare incontro è quello di sceglierli di scarsa qualità. Magari, per risparmiare, scegli di acquistare una panna a basso prezzo e a lunga scadenza. Il prodotto potrebbe però avere una qualità non eccellente e infierire sulla resa del tuo dolce.

Per cui, punta esclusivamente su ingredienti di qualità. La panna deve essere fresca e da banco frigo. Evita quella a lunga conservazione, quella già zuccherata e la panna da cucina.

Non sciogliere i grumi

Il secondo errore in cui puoi incorrere può essere dettato dalla fretta o dalla poca pazienza. Si tratta del tenere poco conto dei grumi quando mescoli l’impasto della panna cotta. E, soprattutto, quando aggiungi i fogli di gelatina. Gli ingredienti devono essere tutti mescolati e amalgamati con cura e i grumi non devono essere lasciati lì.

Eventualmente, e per fare prima, puoi filtrare la panna quando è calda e successivamente allo scioglimento dei fogli di gelatina. In questo modo, eliminerai buona parte dei grumi.

La ricetta semplice piemontese

Ecco la ricetta semplice piemontese per preparare la panna cotta. E attenta ai 2 terribili errori che puoi commettere e ti abbiamo descritto! Ti basteranno 4 soli ingredienti: 500 ml di panna fresca per fare i dolci, 500 g di mascarpone, 4 fogli di gelatina e 200 g di zucchero.

Dovrai ammollare i fogli in acqua fredda per una decina di minuti, quindi mescolerai in una ciotola panna, zucchero e mascarpone. Farai scaldare sul fornello fino a ebollizione e aggiungerai la gelatina. Mescolerai bene il tutto quindi verserai in uno stampo e metterai in frigorifero per 6 ore.