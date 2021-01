Esiste una pianta da appartamento che moltissimi hanno già in casa senza sapere che si dice possa essere di buon auspicio. La zamioculcas, infatti, è una pianta facilissima da tenere e molto bella per adornare la casa.

Allo stesso tempo, stando ad alcune voci popolari, si dice che questa pianta porti fortuna e diffonda energie positive in casa. Scopriamo assieme perché.

La pianta per la casa

La zamioculcas è una pianta sempreverde perfetta per gli ambienti interni. La sua origine si trova in Africa, precisamente in Tanzania, ma grazie a dei processi di adattamento ora è diffusa in tutto quanto il mondo.

Le caratteristiche che rendono questa pianta così interessante sono in particolare tre.

La prima è la bellezza della pianta stessa, caratterizzata da lunghe foglie di un bellissimo verde.

La seconda è legata alla capacità della pianta di resistere tutto quanto l’anno in casa senza soffrirne. L’unico accorgimento da seguire è quello di stare attenti a possibili e netti cambi di temperatura.

L’ultima caratteristica interessante della zamioculcas è quella di non richiedere grandi fonti di acqua.

Portafortuna

Oltre che essere bellissima da avere in casa e facile da coltivare, alcune voci popolari collegano questa pianta alla vita di Padre Pio. Secondo queste voci, infatti, lo stesso Padre Pio avrebbe coltivato una di queste piante nella sua cella.

La verità è che queste credenze sono molto probabilmente prive di fondamento. La pianta in questione iniziò ad essere importata in Italia solamente dopo la morte del Santo. Molto probabilmente fu una caratteristica interessante della zamioculcas a darle questo soprannome.

Quando si tagliano le foglie della pianta le stesse rilasciano un liquido lattiginoso che può ricordare le lacrime. Questo, unito alla semplice bellezza della pianta, avrebbe creato il collegamento con Padre Pio poi entrato nella percezione popolare. Anche se non possiamo sapere se porti realmente fortuna, questo dettaglio aggiunge una particolare storia da raccontare ad una pianta che starà benissimo in casa.

Detto questo abbiamo spiegato perché popolarmente si dice che questa pianta porti fortuna e diffonda energie positive in casa.