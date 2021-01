Anche in questa sede ProiezionidiBorsa da conto delle aziende che cercano personale. In particolare parleremo di migliaia di assunzioni con diploma o laurea da Nord a Sud in questi 4 colossi mondiali. In un anno in cui la crisi farà ancora sentire tutto il suo peso, la ricerca del lavoro diventa un tema alquanto sensibile.

Giovani e non, personale altamente qualificato e gente alle prime armi, in tanti ambiscono a un posto di lavoro. Un lavoro che, possibilmente, coniugasse indipendenza economica, realizzazione umana e affrancamento da una potenziale situazione di frustrazione.

Entriamo allora subito nel vivo del discorso. Ed illustriamo queste migliaia di assunzioni con diploma o laurea da Nord a Sud in questi 4 colossi mondiali.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Eurospin

Per chi ama un lavoro al contatto con la gente e confida che presto il Covid e relativo distanziamento saranno solo un brutto ricordo, ecco un lavoro perfetto. Eurospin, gruppo leader nel campo della GDO, assume da Nord a Sud del Paese. Sul sito della società si trovano elencate sia le posizioni aperte presso la sede operativa centrale. Sia quelle disponibili in molti dei suoi punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale.

Le figure ricercate spaziano dagli addetti alla vendita agli specialisti della gastronomia, dagli addetti al banco macelleria fino ai banconisti bar e cuochi. Per chi ha esperienza o comunque soddisfa i requisiti chiesti dall’azienda, non resta che farsi avanti.

Amazon

Anche il colosso USA del commercio elettronico ha annunciato una maxi-infornata di giovani leve, 1.100 per l’esattezza. Queste, una volta assunte, saranno destinate ad uno dei due nuovi centri che saranno attivi entro il prossimo dicembre. Le sedi sorgeranno una a Novara, e si occuperà di distribuzione, mentre l’altra nascerà Spilamberto (provincia di Modena) e provvederà allo smistamento.

Come per gli altri casi, dunque, preparare un bel CV e seguire tutte le indicazioni fornite dall’azienda in merito al recruiting.

Migliaia di assunzioni con diploma o laurea da Nord a Sud in questi 4 colossi mondiali

Solo una manciata di giorni fa anche il primo gruppo bancario italiano, Intesa SanPaolo, ha annunciato l’ampliamento del suo piano assunzioni. Nello specifico si tratta di 1.000 unità lavorative in più rispetto alle originarie 2.500 che erano state già previste a fine 2020. Per tutti i dettagli di tale offerta lavorativa si rimanda all’articolo di cui qui il link.

Deloitte Italia

Infine, per chi ama le grandi sfide ecco una proposta di tutto rispetto. La nota società di consulenza Deloitte assumerà 600 nuove unità nel corso dei primi 5 mesi del 2021 e da destinare nelle sue sedi lungo tutto lo Stivale. Si tratterà di un maxi-reclutamento che si andrà a sommare alle 1.800 risorse già assunte nel corso del 2020.

Una ghiotta opportunità, dunque, per brillanti neolaureati di tutta Italia che di certo non potranno lasciarsi sfuggire. Le aree ‘calde’ delle assunzioni vanno in ogni direzione: tax, risk management, IT, accounting & auditing, management consulting, finance, ed altri ancora.

Ricordiamo che Deloitte è una delle 4 “Big Four”, ossia le 4 grandi società internazionali di consulenza che da decenni sono nella cima dei desideri di chi esce dalle Università. Lavorare per Deloitte (ma anche per altre aziende gemelle) significa soprattutto crescita attraverso un processo di formazione continua. Ma anche avere un’opportunità di carriera senza precedenti, prestigio e realizzazione umana.

Abbiamo dunque esposto queste migliaia di assunzioni con diploma o laurea da Nord a Sud in questi 4 colossi mondiali.