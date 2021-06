I vestitini estivi sono pratici da indossare e super freschi. Durante questa stagione tendiamo sempre a preferire la comodità delle gonne e vestiti rispetto ai pantaloni. Ovvio, sono comodi, leggeri e possiamo abbinarli a degli accessori per cambiare stile. Ma non sempre troviamo il modello giusto per il nostro fisico. Un vestito visto online su una modella ci può sembrare bellissimo. Però una volta provato non dà l’effetto sperato sul nostro fisico.

Il segreto è conoscere bene il proprio corpo

Non è una questione di chili in più, ma di forma. Ogni donna ha una costituzione diversa e sono tutte belle allo stesso modo. Non dobbiamo farci abbattere se non troviamo al primo colpo il vestito per noi. Ma con questi consigli sapremo quali modelli considerare e quali no. In base alla nostra silhouette.

Qualche consiglio per scegliere il vestito estivo giusto per valorizzare le proprie forme

Se si ha un fisico asciutto e con forme poco definite, evitiamo gli abiti a “sacco”. Quelle tuniche senza forma che su di noi sembrano davvero una specie di lenzuolo. Questo fisico a grissino o rettangolo, con spalle piccole e forme spigolose ha bisogno di un punto focale. Quindi scegliamo degli abitini che segnino il punto vita. E con delle ruches che esaltino vita e spalle.

Se il nostro fisico è a pera

Quindi se abbiamo le spalle abbastanza piccole e i fianchi più larghi, puntiamo sulle spalle. Dobbiamo valorizzare spalle e seno. Quindi abiti con il corpino sono perfetti. E con lo scollo all’americana, quindi niente spalline e legato al collo. Per la parte bassa gonna che sia fluida e liscia. Meglio senza arricciature.

Se abbiamo una forma a mela. Spalle e fianchi quasi della stessa dimensione, ma con una cassa toracica abbastanza ampia. E magari qualche chiletto in più sulla pancia. La prima cosa da fare è scegliere un abito che valorizzi il punto vita. Con una bella scollatura e una gonna lunga, con uno spacco.

Per finire il fisico a clessidra. Quello più proporzionato tra tutti i tipi di fisico. Il vestito ideale è quello che esalta la forma naturale. Quindi attillato, magari con una scollatura particolare.

Ecco qualche consiglio per scegliere il vestito estivo giusto per valorizzare le proprie forme. Ora sappiamo quali abiti puntare mentre facciamo shopping. E sarà più semplice non rimanere delusi dai propri acquisti.

