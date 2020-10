Dal 24 ottobre prossimi alla villa Greppi a Monticello in Brianza in provincia di Lecco e in altri quattro comuni dell’alto Lario, si terrà la diciannovesima edizione del Festival di narrativa poliziesca. L’evento è stato ideato da Paola Pioppi, che quest’anno ha saputo estendere l’evento ad altre località dell’alta Lombardia. Ma, in questi giorni, anche a Vigevano si alza il sipario sul thriller. Scopriamo i protagonisti di questi eventi lombardi con la redazione Cultura di ProiezionidiBorsa.

Il pic-nic letterario con il menù giallo-nero

La prima giornata di ‘passione per il delitto’ si aprirà con un pic-nic letterario caratterizzato da pietanze giallo-nere e specialità del Lago di Como che il pubblico presente potrà degustare. La kermesse si potrà seguire anche in diretta Facebook. Con inclusi i talk moderati da Nicoletta Sipos e l’intervista alla anatomopatologa forense Cristina Cattaneo. Nelle giornate successive sono previste conferenze serali nei comuni di Triuggio, Briosco, Nibionno e Correzzana, con i protagonisti della scrittura giallo-nera. Sono una trentina gli scrittori che presenteranno le loro ultime opere, a platee organizzate in sicurezza (con mascherina, gel e distanziamento fisico).

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Sherlock Holmes arriva in Lomellina e in Brianza al Festival della narrativa poliziesca

La cavalcata nei misteri d’Italia e di carta è arricchita dalla presenza di Piero Colaprico, autore di Anello di piombo (Mondadori e Bruno Morchio. Ci saranno anche Andrea Fazioli e Franco Vanni, Enrico Fovanna (L’arte sconosciuta del volo pubblicato da Giunti). Gioacchino Criaco punta lo sguardo sulla Calabria con ‘L’ultimo drago d’Aspromonte’ (Rizzoli-Lizard). Mentre Umberto Montin, autore di A muso duro (Robin editore), rifletterà sul terrorismo nero e sulle stragi della Milano degli anni di piombo.

Parole in giallo a Vigevano, con Beppe Servergnini e Roberto Vecchioni

Sherlock Holmes arriva in Lomellina e in Brianza al Festival della narrativa poliziesca. Gli appuntamenti in giallo proseguono anche in altre località della Lombardia. Si aperta a Vigevano una minirassegna di letteratura noir denominata ‘ripartenze’, con la presenza di autorevoli ospiti. Si va da Andrea Vitali a Diego De Silva a Stefania Auci che leggerà un brano del suo romanzo ‘I leoni di Sicilia 2’. Tra i libri alla ribalta, ‘Piano nobile’ (Feltrinelli) a cura dell’autrice Simonetta Agnello Hornby, Beppe Severgnini, Massimo Carlotto, Luca Crovi e Roberto Vecchioni.