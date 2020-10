I 5 migliori tipi di materassi per dormire? Ecco quali sono partendo dal fatto che in genere per dormire bene un buon materasso costa. Ma in realtà in commercio ci sono prodotti che differiscono per tipologia ed anche per i materiali utilizzati.

Ecco quali sono i 5 migliori tipi di materassi per dormire, da quelli classici e tradizionali a molle, e passando per i materassi a molle indipendenti e per quelli in lattice. Ma ci sono pure i materassi in poliuretano ed i materassi ibridi. Andiamo allora a fornire per tutti e 5 i tipi la relativa descrizione.

Il materasso tradizionale a molle: il materasso a molle tradizionali, per caratteristiche, è adatto per chi predilige dormire su un supporto rinforzato. Ma per qualità, e per un buon riposo, è bene sempre fare cosa? Scegliere ed acquistare un materasso a molle ad alta portanza.

Il materasso a molle indipendenti: rispetto al materasso a molle tradizionale quello a molle indipendenti si adatta meglio nel dormire alla forma del proprio corpo. Inoltre, se dorme nel letto un’altra persona il suo movimento non si trasmette su tutto il supporto. Così come avviene, invece, con il materasso tradizionale a molle.

Il materasso in lattice: rispetto ai precedenti quello in lattice massimizza il grado di confortevolezza. E questo perché rispetto alle molle il materasso in lattice tende a adattarsi dinamicamente alla forma del proprio corpo.

Il materasso in poliuretano: il materasso in schiuma poliuretanica è ideale per chi vuole massimizzare la sensazione di relax. Questa tipologia di materassi, per come è realizzata, è anche definita memory foam in quanto, con un lento rilascio, sono in grado di seguire la forma del proprio corpo. E soprattutto della colonna vertebrale praticamente alla perfezione.

Il materasso ibrido: si tratta di materassi che non rientrano nelle quattro categorie sopra descritte. In quanto sono progettati e realizzati combinando tra di loro varie tecniche. E comunque sempre con il fine di garantire un riposo ristoratore con il massimo del comfort.