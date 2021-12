Come ogni anno, c’è chi non rinuncia alle magnifiche decorazioni di Natale e già dai primi giorni di dicembre inizia a decorare la propria casa.

Si può scegliere uno stile classico utilizzando il colore rosso, simbolo di amore e rinascita. Oppure optare per degli addobbi e colori particolari, spesso realizzati a mano.

Abbellire la propria abitazione non è divertimento solo per i più piccini. Ma anche per gli adulti, questo è un momento di gioia da condividere con tutta la famiglia.

Addobbare l’albero di Natale, sistemare le decorazioni in tutte le stanze, impacchettare i regali e abbellire i vetri di casa. Sono tutti momenti di relax da trascorrere insieme. Non dimentichiamo anche che possiamo divertirci, realizzando a mano e con dei materiali di riciclo, una ghirlanda fai da te per abbellire l’entrata di casa.

Abbellire la tavola delle feste

Naturalmente non ci occupiamo solo della casa, ma addobbare la tavola per i pranzi e le cene importanti è fondamentale per creare un’atmosfera accogliente.

Anche in questo caso, possiamo rimanere fedeli alla tradizione oppure scegliere di creare qualcosa con le nostre mani. L’importante è stupire i commensali.

Non solo con il centrotavola, ma lasceremo i nostri ospiti a bocca aperta anche utilizzando dei segnaposto personalizzati, molto utili per indicare ad ognuno di loro il posto in cui sedersi.

Realizzarli in casa è davvero molto facile. Dobbiamo solo scegliere il materiale da utilizzare.

Le classiche pigne simbolo della tradizione natalizia, le candele, i tappi di sughero oppure le fette di arancia essiccate. Ma possiamo usare anche i bastoncini di cannella, facilmente reperibili al supermercato.

Non è la solita decorazione per la tavola, ma un’idea economica e raffinata pronta in pochi minuti

Proprio con questa magnifica spezia dal profumo inebriante e natalizio possiamo creare dei segnaposto davvero originali. Non è la solita decorazione per la tavola, ma un’idea economica e raffinata pronta in pochi minuti.

Ci serviranno solamente: delle stecche di cannella, il fil di ferro, dei nastri colorati, alcuni ramoscelli di rosmarino, dei piccoli bottoncini, colla e cartoncini.

Realizzare queste decorazioni è davvero molto semplice. Uniamo tra loro 5 bastoncini di cannella e fissiamoli con il fil di ferro. Ricopriamolo poi con il nostro nastro colorato. Realizziamo un fiocco e con della colla attacchiamovi proprio al centro il piccolo bottoncino.

Inseriamo il ramoscello di rosmarino e tra le pieghe del fiocco sistemiamo il cartoncino personalizzato con il nome del nostro ospite. Il nostro segnaposto è completato.

Questa è un’idea molto originale per stupire i commensali spendendo pochissimi soldi.