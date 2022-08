Marte e Saturno saranno contro questi 3 segni zodiacali ad agosto

Fortuna che va, fortuna che viene. Gli astri sono molto clementi ad influenzare positivamente le nostre giornate. Purtroppo, però, a volte girano nel modo contrario. È quello che succederà durante la prossima settimana di agosto.

Il mese è iniziato da pochissimi giorni e già si nota su chi le stelle abbiano puntato. Per esempio, Cancro, Pesci e Bilancia sono inondati di fortuna grazie a Mercurio e alla Luna. Però, per una fortuna che va, ve n’è una che viene meno e questo è accaduto al Capricorno che, ultimamente, non è al massimo delle sue forze.

Purtroppo, ci sarebbe da aggiungere che la ruota gira molto velocemente. Se una settimana è particolarmente rosea, non è detto che la prossima lo sia altrettanto per un determinato segno zodiacale. Per esempio, la scorsa ha visto sul podio, come abbiamo già detto, la Bilancia. Ecco, questa nuova settimana dovrà aspettarsi una discesa rapida nella classifica dei segni al top.

La classifica flop

Infatti, Marte e Saturno saranno contro questi 3 segni zodiacali, ossia la Bilancia, il Leone e l’Acquario. Il moto retrogrado dei pianeti causerà malumori, sia per quanto riguarda l’amore che per quanto concerne il lavoro.

Marte, in astrologia, è il Pianeta simbolo dell’energia e influenza il nostro rapporto con gli altri e l’ambiente circostante. Invece, Saturno rappresenta la logica e la determinazione nel campo professionale. Da queste descrizioni possiamo facilmente immaginare come potrebbe essere la nostra settimana.

La settimana

La settimana dal giorno 8 al 14 agosto vedrà la Bilancia e l’Acquario sotto tono con il lavoro, mentre il Leone parecchio teso con le questioni sentimentali. Purtroppo è così. La Bilancia e l’Acquario dovranno tenere a bada le finanze, poiché per il momento non è tempo di “fare gli splendidi”. Soprattutto per i liberi professionisti questo periodo non sembra dare i frutti sperati. Di conseguenza, ponderiamo le questioni urgenti e quelle superflue e, specialmente, cerchiamo di risparmiare.

Per quanto riguarda il campo amoroso, questa settimana sarà nera per il Leone. Nonostante sia stato uno dei segni più fortunati del 2022, il Leone potrebbe avere qualche discussione con il proprio partner. Marte contro sovrasta la bella Venere che, al momento, abbraccia altri segni. Tensioni a fior di pelle sarebbero le cause che potrebbero provocare dei litigi tra le coppie, ma anche in amicizia o nell’ambito familiare. Ma come per la Bilancia e l’Acquario, anche il Leone deve semplicemente stringere i denti.

