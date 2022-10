Sfiziose frittelle di cavolfiore in padella e cosa fare con le foglie avanzate

Il mese di novembre è ormai alle porte e tra gli ortaggi più comuni della stagione autunno-inverno c’è senza dubbio il cavolfiore. I cavolfiori sono di stagione dal mese di ottobre e possiamo trovarli fino ad aprile. I cavolfiori, così come i broccoli, sono verdure molto apprezzate ed utilizzate in cucina per via della loro versatilità. Con essi, infatti, possiamo preparare non solo contorni gustosi, ma anche arricchire primi piatti e farcire torte salate. Ci sono moltissime varietà di cavolfiore, come ad esempio quello verde, quello viola o quello bianco.

Come ogni ortaggio, anche quando puliamo i cavolfiori si producono degli scarti e purtroppo gambi e foglie spesso vengono gettati nella spazzatura. Infatti, non tutti sanno che quelli che consideriamo scarti, in realtà sono commestibili e possiamo utilizzarli per preparare piatti gustosi. Oggi vedremo come cucinare il cavolfiore in modo sfizioso e riciclare le foglie per preparare 2 piatti davvero speciali.

Cosa contiene il cavolfiore e a cosa fa bene

Il cavolfiore è un ortaggio che appartiene alla famiglia delle verdure crucifere. Quest’ortaggio è straordinariamente ipocalorico: 100 grammi di cavolfiore contengono soltanto 25 calorie. Il cavolfiore è ricco di fibre e vitamine C e B e proprio per questo possiede straordinari benefici. Infatti, consumare regolarmente cavolfiore potrebbe favorire la salute e la regolarità dell’intestino. Inoltre, è un ortaggio dalle proprietà antiossidanti e che aiuta anche a favorire un buon metabolismo.

Sfiziose frittelle di cavolfiore in padella che conquisteranno tutti

Anziché fare il cavolfiore gratinato o bollito, possiamo preparare una ricetta veloce e golosa in padella. Ci serviranno: 700 grammi di cavolfiore, 2 uova, 30 grammi di pangrattato e 100 grammi di provolone. Per insaporire invece useremo 1 spicchio d’aglio, un po’ di prezzemolo fresco, sale e pepe. Per friggere invece ci occorre mezzo litro di olio di semi di arachidi.

Puliamo il cavolfiore e rimuoviamo le foglie e i gambi. Ricaviamo le cimette e laviamole per bene. Facciamo scottare il cavolfiore per una decina di minuti in abbondante acqua bollente e salata, scoliamolo e trasferiamolo in un recipiente.

Puliamo e tritiamo finemente il prezzemolo e l’aglio e schiacciamo il cavolfiore con una forchetta. Sbattiamo le uova con il pangrattato e grattugiamo il provolone. Uniamo gli ingredienti ed insaporiamo con un pizzico di sale e pepe. Amalgamiamo il tutto ed otteniamo un composto denso.

Versiamo l’olio di semi in una padella con fondo alto, facciamolo scaldare e nel frattempo creiamo le frittelle usando le mani oppure 2 cucchiai. Quando l’olio sarà bollente, adagiamo le frittelle e facciamole cuocere per qualche minuto.

Quando saranno dorate in modo uniforme, trasferiamole sulla carta per fritti. Gustiamole ancora calde per godere della loro bontà e croccantezza.

Come cucinare le foglie del cavolfiore

Abbiamo visto come preparare delle sfiziose frittelle di cavolfiore in padella. Con le foglie scartate possiamo preparare dei piatti irresistibili. Il primo è un semplicissimo contorno da fare in padella. Useremo 300 grammi di foglie di cavolfiore, una cipolla, 2 cucchiai d’olio e un pizzico di sale.

Laviamo accuratamente le foglie del cavolfiore e tagliamole a listarelle. Mondiamo la cipolla e tritiamola finemente. Trasferiamola in padella e facciamola dorare. A questo punto, cuociamo le foglie ed insaporiamole con sale e pepe. Se necessario, aggiungiamo mezzo bicchiere d’acqua. Facciamo cuocere il tutto a tegame coperto per 15 minuti e il contorno è servito.

Involtini di foglie di cavolfiore

Per preparare dei deliziosi involtini useremo 6 foglie di cavolfiore, mezzo chilo di patate, 3 cipollotti e 200 millilitri di latte di cocco. Per insaporire occorrono: un peperoncino, 2 cucchiaini di curry in polvere, un cucchiaino di coriandolo, olio extravergine d’oliva e sale.

Sbucciamo le patate, tagliamole a cubetti e facciamole sbollentare in acqua salata. Laviamo le foglie del cavolfiore e poggiamole su un canovaccio. Schiacciamo le patate e mettiamole in una terrina. Facciamo insaporire in padella i cipollotti insieme all’olio e al peperoncino dopo averlo tritato finemente ed aver tolto i semi. Uniamo il coriandolo e dopo un paio di minuti spegniamo la fiamma.

Componiamo gli involtini distribuendo sulle foglie 2 cucchiai di patate schiacciate e un po’ di cipollotto. Chiudiamo gli involtini e facciamo scaldare l’olio in un tegame. Quando sarà caldo, mettiamo a cuocere gli involtini e aggiungiamo il latte di cocco, il curry e mezzo bicchiere d’acqua. Giriamo gli involtini dopo 10 minuti e terminiamo la cottura.

