In Italia una fetta importante del mercato dell’editoria è detenuta da RCS MediaGroup il cui titolo negli ultimi cinque anni ha sempre fatto meglio del settore di riferimento. Gli ultimi 30 giorni, però, si sono mossi in direzione opposta con le quotazioni che hanno fatto peggio della media dei competitors.

Eppure il titolo è fortemente sottovalutato rispetto alla media del mercato. Se, ad esempio, si considera il rapporto prezzo su utili (PE) del titolo è pari a 5,6x, uno dei più bassi di Piazza Affari. Secondo questo parametro, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato di oltre l’80% rispetto alla media del settore di riferimento. Lo stesso livello di sottovalutazione è confermato dal fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Anche gli altri multipli di mercato come rapporto tra prezzo e fatturato, e Price to Book ratio esprimono sottovalutazione, ma inferiore al 50%.

Al momento, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, non ci sono raccomandazioni degli analisti che siano più recenti di un anno. Per questo motivo non è possibile esprimere un prezzo obiettivo medio che sia realistico.

Di particolare interesse, poi, è il rendimento del dividendo di RCS MediaGroup. Allo stato attuale si aggira intorno al 10% e dovrebbe rimanere su questi livelli anche nei prossimi anni. Per chi fosse interessato al rendimento del dividendo ci sono 5 titoli sottovalutati e ad alto dividendo a Piazza Affari che potrebbero essere pronti allo scatto.

Azioni vicine a una forte accelerazione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Cairo Communication (MIL:CAI) ha chiuso la seduta del 24 ottobre a quota 0,638 euro, in rialzo dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.

Come si può vedere dal grafico, la tendenza in corso è ribassista (linea tratteggiata) e ha già raggiunto e superato il suo obiettivo più probabile in area 0,656 euro. Tuttavia, le ultime sedute hanno visto le quotazioni aggrapparsi al supporto in area 0,63 euro. Una chiusura giornaliera superiore a 0,639 euro, poi, potrebbe far scattare un importante rialzo verso l’obiettivo più probabile in area 0,666 euro (I obiettivo di prezzo). Visto che la chiusura del 24 ottobre è stata a 0,638 euro possiamo dire che quelle RCS MediaGroup potrebbero essere azioni vicine a una forte accelerazione rialzista. In questo caso la massima estensione rialzista potrebbe andare a collocarsi in area 0,754 euro (III obiettivo di prezzo).

La rottura del supporto in area 0,63 euro, invece, potrebbe spingere il titolo fino in area 0,587 euro.