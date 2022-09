Il 15 settembre compie cinquant’anni ma i festeggiamenti sono sottotono. Anzi pressoché inesistenti, perché la Reina di Spagna si sente realmente a lutto per i fatti di Londra. Ha un buon rapporto con i reali britannici e un sincero affetto verso Carlo III. Presenzia i funerali lunedì 19 e partecipa alla sofferenza che colpisce un po’ tutti i reali.

Tra l’altro non è nelle sue abitudini organizzare grandi festeggiamenti per anniversari o compleanni che la vedono protagonista. Pure i suoi quaranta non regalano momenti speciali a fotografi e giornalisti. E a questo mix di aspetti, i maligni aggiungono, qualche discrepanza con la suocera, la madre di Felipe, col quale è unita in matrimonio dal 2004. Il compleanno si ricorda, certo, ma non in pompa magna. Sobrietà, privacy e in famiglia. Quella stretta.

I due giorni negli Stati Uniti

E per il brevissimo tour negli States Letizia Ortiz sceglie Zara e l’abito modello tubino le calza alla perfezione. Di colore rosso, costa solo 139 euro e se a sceglierlo è la Regina di Spagna per gli incontri istituzionali, possiamo davvero farlo tutte per le occasioni che contano. Il rosso non pare essere casuale ma una delicatezza nei confronti della first lady Jill Biden, che ama proprio tale tonalità. Capelli raccolti, si presenta così dinanzi il Direttore Generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’uomo che nel 2020 annunciò l’inizio della pandemia e da cui attendiamo notizie definitive e rassicuranti su una possibile fine del grande mostro pandemico.

Letizia Ortiz sceglie Zara e a New York indossa un abito che costa poco

Si veste e si sveste in un baleno la bella Letizia per prendere parte ai vari appuntamenti in quel di Manhattan. Indossa anche un abito bianco con tocchi floreali che non acquista certo per l’occasione, ma fa già parte del suo guardaroba. Infatti, la Regina non è nuova di fronte alla pratica del riutilizzo né tantomeno dello shopping all’interno del marchio Zara. Il tutto risulta poi elegante con piccoli gioielli come gli orecchini di Bulgari con acquamarina, diamanti e oro bianco e l’anello che porta la firma di Karen Hallam.

Dettagli di luce che rendono personale uno stile e un capo che molte possono indossare. Ma lei pare non pensarci molto: sceglie e indossa ciò che le piace, costi quel che costi. Che sia una griffe di prestigio o un marchio franchising. E piace così.

Lettura consigliata

Chi è Letizia Ortiz, la Regina di Spagna che indossa l’abito da 49,99 euro e ci ride sopra