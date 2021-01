Migliaia di transazioni tra privati ci spingono ad una riflessione spesso al centro dei quesiti dei Lettori. Quindi sfatiamo il mito, meglio un bonifico o una ricarica PostePay per i privati? Proiezionidiborsa esamina entrambi i mezzi di pagamento e distingue tra l’acquisto o la vendita. Il riferimento alla PostePay è perché è molto diffusa tra la popolazione, ma chiaramente il concetto è esteso a tutte le prepagate.

Sembra di poco conto, ma la percezione della sicurezza nel pagamento dipende da quale lato si ci pone. Ad esempio, dovendo ricevere il pagamento si è disposti a privilegiare la velocità rispetto alla sicurezza e viceversa. Saremo quindi disposti ad accettare una ricarica piuttosto che un bonifico.

Ma è un errore pensare che un mezzo sia meno sicuro di un altro.

Sfatiamo il mito, meglio un bonifico o una ricarica PostePay per i privati?

Al fine di valutare il candidato a mezzo di trasferimento ideale, si utilizzeranno tre parametri velocità, sicurezza e prezzo.

Velocità. La carta prepagata è indubbiamente uno strumento versatile e veloce. Dopo aver disposto la stessa presso uno sportello, online o presso un punto abilitato, è contabilizzata just in time. Il bonifico invece, seppur urgente, viene accreditato in qualche ora se disposto in orario di sportello banca. Diverso è il caso che si disponga il pagamento con un bonifico istantaneo. L’importo arriverà in brevissimo tempo.

Sicurezza. Le carte prepagate hanno una sorveglianza attiva migliorata nel tempo. Però la grande diffusione e la facilità di accesso nell’acquisto ne consentono un uso fraudolento. Effettuare un bonifico, nella maggior parte dei casi significa aver acceso ad un conto corrente e quindi maggiori controlli in entrata e nel monitoraggio. Pertanto, nel caso in cui vendessimo un oggetto, seppur il bonifico arriva “istantaneamente” e non è revocabile sarà sempre possibile effettuare un Recall. Ovvero, quell’operazione che attraverso la banca, nei casi di frode o errore tecnico, consente di richiamare il bonifico.

Prezzo. 2 euro in genere per la ricarica. Per il bonifico dipende dalla banca ma in genere tra 1,5 euro e 5 euro.

Pertanto, dovendo effettuare un pagamento il consiglio è di scegliere il bonifico per la completezza delle caratteristiche. Dovendo ricevere un pagamento, invece, si potrebbe optare per una ricarica.

