Acquistare azioni doValue potrebbe fruttare un guadagno di circa il 50% nei prossimi mesi, anche se nell’ultimo anno la sua performance non è stata superiore a quella del settore di riferimento.

Ache dal punto di vista dei fondamentali non ci sono particolari spunti che potrebbero incentivare all’investimento su doValue. A parte una sottovalutazione di circa l’8% che si ottiene dal confronto tra il fair value e le attuali quotazioni, non ci sono altri punti di forza del titolo. Anzi, il gruppo presenta un livello di indebitamento piuttosto elevato in proporzione al suo EBITDA. Le stime delle vendite per i prossimi esercizi fiscali variano da un analista all’altro. Questo evidenzia chiaramente una mancanza di visibilità sull’attività futura dell’azienda. Infine, con un rapporto P/E previsto a 431,9 e 13,16 rispettivamente per l’anno fiscale in corso e per i prossimi anni, l’azienda opera con elevati multipli di guadagno.

Nota positiva è il consenso medio degli analisti che è Buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10% circa.

Acquistare azioni doValue potrebbe fruttare un guadagno di circa il 50% nei prossimi mesi: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo azionario doValue (MIL:DVL) ha chiuso la seduta del 20 gennaio a quota 10,02 euro in ribasso dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e potrebbe subire una forte accelerata alla rottura dei massimi segnati ad agosto 2020 in area 10 euro. Ci sono, quindi, i presupposti affinché le quotazioni di doValue possano raggiungere area 14,16 euro (III obiettivo di prezzo).

Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 9,15 euro farebbe scattare una proiezione ribassista. Qualora, poi, dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 7,95 euro si concretizzerebbe un doppio massimo con obiettivo in area minimi marzo/aprile 2020.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista e al momento non si intravedono segnali di pericolo. Le quotazioni, quindi, viaggiano verso area 11,5 euro, prima, e 14,8 euro, poi. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una performance del rialzo di almeno il 40% nei prossimi mesi.

Solo una chiusura mensile inferiore a 8,18 euro farebbe accantonare lo scenario rialzista.

Approfondimento

