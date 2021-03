Sfatiamo due popolari consigli sul giardinaggio che possono danneggiare le piante

Ormai internet è pieno di consigli su come far crescere al meglio le nostre piante. Non tutti però sono esperti, e non e consigliabile quindi fidarsi di tutto ciò che dicono. Oggi affrontiamo solo un piccolo esempio. Sfatiamo quindi quali sono i due popolari consigli sul giardinaggio che possono danneggiare le piante.

La banana

Molti hanno ricevuto questo consiglio. Magari da un amico o magari vedendo l’ultimo video virale sui social. Mettere la buccia di banana nei vasi o nell’orto viene infatti definito come un sistema miracoloso per la crescita delle nostre piante. Infatti, li saputo che le banane e anche la sua buccia sono ricchissime di potassio. Ed è vero effettivamente che le piante hanno anche bisogno di potassio. Ma questa non è una soluzione adatta a tutte le piante. Ognuno infatti predilige un particolare tipo di nutriente. Quindi costringerla ad assumere grandi quantità di potassio potrebbe anche danneggiarla. Oltretutto un’intera buccia di banana viene assorbita molto lentamente, tanto che probabilmente non ne vedremo gli effetti nel corso della stagione. È meglio questo punto tagliuzzare finemente la buccia. In questo modo il terreno le potrà decomporre più facilmente.

Le uova

Gli stessi principi sono validi per quest’altro consiglio molto abusato. Stiamo parlando dell’utilizzo dei gusci d’uovo in giardino. In linea generale è vero che il carbonato di calcio contenuto nei gusci d’uovo è un nutriente importante per le piante. Questo infatti rafforza le pareti cellulari. Ma di nuovo questo non può essere un consiglio applicabile ogni tipo di pianta e terreno.

Ad avere bisogno di un apporto sostanziale di carbonato di calcio sono le piante acidofile, che prediligono quindi un terreno dal PH molto acido. Va anche detto però che la quantità di carbonato di calcio offerta dai gusci d’uovo è veramente scarsa. Senza contare che nuovamente i tempi di decomposizione non sono così brevi come ci vogliono far credere. Sarebbe infatti più utile utilizzare i gusci per il compostaggio, da utilizzare a diversi mesi di distanza. Pensiamo poi che spesso l’acqua che utilizziamo per innaffiare e talmente ricca di calcare da superare inefficacia decine di gusci d’uovo.

Abbiamo quindi sfatato due popolari consigli sul giardinaggio che possono danneggiare le piante.

