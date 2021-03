Capita a chiunque di sentirsi spossato e giù di morale. Alcune volte senza un apparente motivo, altre per ragioni più o meno valide.

Per questa ragione, si ricorre spesso al supporto degli amici o dei familiari, alle terapie degli esperti e, nei casi più gravi, a rimedi farmacologici. Senza addentrarci nei meandri della tristezza e delle soluzioni mediche, oggi Noi della Redazione vogliamo svelare un segreto che non tutti conoscono. Abbiamo parlato più volte di alimenti che migliorano l’umore (si veda questo link) e dell’importanza dello sport per combattere la tristezza. In pochi, però, conoscono i grandissimi benefici che è possibile ottenere da una bevanda di consumo quotidiano e dalle mille proprietà.

La scienza dice che questa bevanda che tutti abbiamo in casa è un antidepressivo naturale

Uno studio condotto dall’Università di Harvard ha dimostrato che chi prende il caffè regolarmente risulta meno incline a gesti autolesivi di chi non lo beve. Nel dettaglio, i ricercatori hanno spiegato che il consumo moderato di massimo quattro tazzine al giorno, riduce della metà il rischio suicidario. Inoltre, da un focus sulle donne emerge una riduzione del 15% delle possibilità di ammalarsi di depressione.

Ma a cosa è dovuto questo effetto? Gli scienziati spiegano che la caffeina incide positivamente sui neurotrasmettitori responsabili delle emozioni, aumentando i livelli di dopamina e di noradrenalina. Tutto questo è certamente vero se consumato in quantità moderate. Difatti, continuano gli esperti, il consumo eccessivo può provocare effetti diametralmente opposti a quelli sperati.

Evitare gli eccessi

Grandi quantità di caffeina nell’organismo possono provocare problemi di insonnia, iperattivismo e difficoltà a riposarsi. Si tratta di problematiche legate all’ansia, che è meglio prevenire se già se ne conoscono i fattori di rischio.

Tuttavia, se non intendiamo bere due caffettiere grandi al giorno, non abbiamo niente di cui preoccuparci. La scienza dice che questa bevanda che tutti abbiamo in casa è un antidepressivo naturale e noi italiani, da grandi consumatori, ne siamo molto felici.