Molti di noi attribuiscono la colpa dei chili di troppo al metabolismo, ritenendo che con l’avanzare dell’età questo rallenti e ci faccia ingrassare.

In questo articolo spieghiamo perché è sfatato un mito, questa è l’età in cui il nostro metabolismo comincia a cambiare. Attenzione, non è a cinquant’anni e neanche con la menopausa.

È credenza comune che se l’ago della bilancia sale con l’avanzare dell’età è colpa del metabolismo che cambia e rallenta. Un team di scienziati attraverso alcuni studi ha dimostrato, che i chili in più si accumulano perché mangiamo troppo, e spesso anche male.

La conseguenza è che ci ritroviamo a 50 anni con diversi chili in più specialmente nel giro vita e in molti, sia uomini che donne, si ammalano di diabete e altre patologie legate all’alimentazione e alla vita sedentaria.

Lo studio condotto da John Speakman, della University of Aberdeen ha coinvolto 6.400 persone in 29 paesi, di età compresa fra pochi giorni e 95 anni utilizzando il metodo cosiddetto “ dell’acqua doppiamente marcata”.

Consiste nel fornire ai soggetti dell’acqua sostituendo gli atomi di idrogeno e di ossigeno che essa contiene, con isotopi poco comuni di questi elementi. In questo modo è stato possibile utilizzarli come indicatori, per verificarne la velocità di espulsione dall’organismo.

Il metabolismo dei soggetti esaminati è stato calcolato tenendo conto del peso corporeo di ciascuno, poiché esso aumenta con il crescere delle dimensioni dell’organismo.

I risultati della ricerca hanno evidenziato, che i bambini hanno una velocità metabolica maggiore durante i primi mesi di vita fino a raggiungere il massimo, ad un anno di età tanto che arrivano a bruciare il 50% in più di calorie rispetto a un adulto.

Dopodiché, il metabolismo inizia a rallentare del tre% all’anno fino ai 20 anni. Resta stabile e costante fino ai 50 anni, per poi diminuire dell’1% all’anno, dai 60 anni in poi.

Quindi possiamo dedurre che con l’invecchiamento, l’organismo subisce vari cambiamenti fisiologici ma per quanto riguarda il metabolismo, questo cambiamento è poco rilevante.