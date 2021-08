Chi dice che solo in estate è possibile avere piante dai fiori colorati in casa? Il mondo del giardinaggio è ricco di piante sempreverdi o che fioriscono tutto l’anno. Spesso, quando si tratta di scegliere piante da appartamento, optiamo per le specie più conosciute.

In realtà, basta un salto dal fioraio per trovare degli esemplari originali che danno un tocco esotico. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone una varietà meno conosciuta di una pianta meravigliosa che conquisterà tutti.

Questa meravigliosa pianta ornamentale è il tocco di colore che dovremmo avere tutti in casa

Stiamo parlando della Sansevieria. La più famosa è sicuramente la trifasciata, dalle foglie lunghe e carnose. Non solo è perfetta per chi non ha un buon pollice verde ma riesce anche a purificare l’aria. Ma la varietà di cui parleremo oggi è completamente diversa. In tanti non sanno neanche che appartiene alla stessa famiglia.

La sansevieria cylindrica è tra le piante più originali che possiamo tenere in casa. Originaria del Kenya ha delle foglie lunghe e verticali dalla forma tubolare. Da qui infatti deriva il nome “cilindrica”. Si presenta dal colore verde intenso e in estate produce dei caratteristici fiori rosa.

Sopporta bene le temperature elevate, ma resiste anche a quelle più rigide. È una pianta facile da curare, perché ha bisogno di luce, ma non di raggi diretti. Per quanto riguarda l’acqua bisogna annaffiarla solo quando il terriccio è secco. Tra primavera e autunno, però, aggiungiamo un po’ di concime, così cresceranno più rigogliose. Queste strane foglie cilindriche saranno più alte e caratteristiche.

Ma in cosa consiste la sua particolarità?

Vista la sua forma particolare, viene spesso intrecciata, diventando così un bellissimo complemento d’arredo. Ma ultimamente si trova con un’aggiunta che la rende davvero unica. Le sue foglie tubolari, infatti, vengono ricoperte con una sorta di cappellino in velluto di diversi colori. Abbinato ai vasi è davvero un’idea regalo originale. Questo cappellino di stoffa non dà assolutamente fastidio al benessere della pianta, cosa molto importante.

Quindi, questa meravigliosa pianta ornamentale è il tocco di colore che dovremmo avere tutti in casa. Scegliamola del nostro colore preferito o abbiniamone più di una. Con le loro punte colorate e il vaso abbinato, danno allegria e sofisticatezza ad ogni angolo. Se abbiamo degli amici dai gusti originali, perché non regalargliene una? Sarà sicuramente un regalo apprezzato e alquanto unico.

