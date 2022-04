Le novità arrivano sempre all’improvviso e ci mettono di fronte a delle decisioni difficili da prendere. Si dice sempre che una scelta implichi una perdita ed effettivamente sembra proprio che sia così. Ecco perché non è facile capire che direzione prendere e non tutti hanno le idee chiare e decise. Se poi accostiamo alla confusione anche un carattere particolarmente ansioso e sensibile, ecco che avremo un mix esplosivo. E qual è il segno zodiacale così emotivo e sensibile e che si fa prendere facilmente dal panico?

Il Cancro ovviamente, conosciuto anche per la sua estrema generosità e dolcezza. Proprio gli amici cancerini stanno attraversando una fase di grandi novità e decisioni importanti da prendere entro poco tempo.

Dopo mesi di duro lavoro e un’attesa a dir poco estenuante, sembra che finalmente qualcosa si stia muovendo. Tuttavia, questo movimento richiede razionalità ed una ferma presa di posizione, che i nati sotto il segno del cancro faticano a trovare. Sembra impossibile non farsi sopraffare dalla confusione e dai pensieri sul futuro, ma la soluzione esiste eccome.

Vediamo qualche strategia da adottare, adatta al segno più lunatico di tutti.

Settimana stressante e di grande confusione per questo segno zodiacale che dovrà prendere decisioni importanti per il futuro

Per prima cosa, sarebbe meglio farsi consigliare da qualche amico fidato o dal proprio partner. Attenzione però, perché i cancerini hanno l’abitudine di chiedere fin troppi consigli. Un numero elevato di opinioni e suggerimenti potrebbe essere controproducente e portare ulteriore confusione. Quindi, suggeriamo di limitarsi alle persone più fidate ed evitare di cercare il confronto con il Mondo intero.

Il secondo consiglio è valutare i pro e i contro in modo schematico. Le personalità emotive tendono a vagare con i propri pensieri e spesso confondono il sogno con la realtà. Va bene fantasticare, ma quando ci sono decisioni importanti da prendere, sarebbe il caso di sedersi, fare un bel respiro e prendere carta e penna. Uno schema dei pro e contro di ogni possibile opzione potrà aiutare a prendere la decisione migliore, senza lasciarsi trasportare eccessivamente dalle emozioni.

Il terzo consiglio è trovare una compagnia che trasmetta serenità, come i nati sotto il segno della Vergine. In effetti, avevamo già detto in passato che proprio Vergine, Bilancia e Acquario sono tra i segni migliori per costruire rapporti calmi e duraturi.

Giorni pesanti e confusi, ma con le giuste strategie la settimana stressante e di grande incertezza finirà prima del previsto.

