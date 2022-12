Settimana ricchissima per 4 segni zodiacali che non avranno nessun problema con i regali di Natale

L’oroscopo settimanale annuncia un periodo decisamente positivo per i segni di terra. Venere e Mercurio passano dal Sagittario al Capricorno e portano soldi, incontri fortunati e amori bollenti. Ma vediamo quali sono i 4 segni più fortunati nei prossimi 7 giorni.

Mancano circa 3 settimane a Natale e molti di noi sono alle prese con la scelta dei regali. Purtroppo, però, la situazione economica non è delle più rosee e accontentare tutti potrebbe rivelarsi estremamente complicato. Ma per fortuna qualche buona notizia c’è e arriva dall’oroscopo. Inizia una settimana ricchissima per 4 segni zodiacali che probabilmente navigheranno nei soldi e riusciranno anche a mettere da parte qualcosa per l’anno nuovo.

Voto 10 per l’oroscopo settimanale del Capricorno

Il Capricorno è famoso per essere uno dei segni peggiori quando si parla di passione per l’atmosfera natalizia. Questa settimana, però, il disagio sarà decisamente più contenuto. Il merito sarà tutto dell’arrivo di Venere e Mercurio nella costellazione che porteranno notevoli svolte in ambito economico e lavorativo. Possibile una proposta di promozione o un notevole aumento di stipendio.

Unica nota negativa la Luna in opposizione a partire da venerdì che potrebbe portare qualche malumore in famiglia. Ma con calma e pazienza tutto si risolverà senza problemi.

Piovono soldi sui conti del Toro

Nello zodiaco c’è un segno che più degli altri è attento alle finanze e al conto in banca: il Toro. E la settimana che inizia oggi sarà una delle più belle dell’anno. Tutti gli investimenti fatti nei mesi precedenti inizieranno a dare i loro frutti e non è da escludere anche una bella vincita al gioco. Decisamente infuocata anche la situazione sentimentale. La passione non mancherà sotto le lenzuola e i single in cerca di avventure avranno il loro ben da fare.

Settimana ricchissima per 4 segni zodiacali e grandi novità per Sagittario e Vergine

Nonostante l’uscita di Venere e Mercurio dalla costellazione continua a volare il Sagittario che si conferma uno dei segni fortunati di dicembre. Le novità più interessanti sono legate all’ambito lavorativo. È in arrivo una proposta da una persona fidata per creare una nuova società. Segno più anche per quanto riguarda le questioni di cuore dove sarà il romanticismo a dominare la scena.

Mercoledì sarà invece il giorno della svolta per i Vergine, reduci da un novembre decisamente complicato. Finalmente tutte le preoccupazioni legate alle finanze spariranno grazie a un’entrata economica decisamente cospicua e inaspettata. Soldi che serviranno sia per ripianare le perdite che per tentare un investimento che darà notevoli soddisfazioni da gennaio in poi.