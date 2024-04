Il Dipartimento del Lavoro ha annunciato che l’indice dei prezzi al consumo è salito al 3,5%, con un’inflazione core vicina al 4,0%, una notizia che ha deluso il mercato. Questo ha portato ad un aumento dei rendimenti e ad una diminuzione delle azioni. Tuttavia, basandosi su precedenti storici che si sono sempre verificati negli ultimi 100 anni, riteniamo che la Federal Reserve non taglierà i tassi d’interesse o avvierà un ciclo di riduzione dei tassi senza la comparsa di una recessione economica e un crollo del mercato azionario. La FED si adatterà alle condizioni dei mercati, piuttosto che guidarli attivamente. Pertanto, i numeri dell’inflazione non saranno determinanti per il prossimo ciclo di riduzione dei tassi, ma sarà la contrazione economica a definirlo. Settimana prossima sarà di ribasso per i mercati?

La view sul meeting della BCE di Nicolas Foster CIO di Candriam

La Banca Centrale Europea (BCE), guidata da Christine Lagarde, si prepara a tagliare i tassi di interesse nel breve termine, indipendentemente dalle azioni della Federal Reserve (FED) degli Stati Uniti. Questa decisione è supportata dal rallentamento del tasso d’inflazione europeo verso l’obiettivo del 2% e dai dati positivi sui salari. Inoltre, c’è un chiaro consenso tra i membri del Consiglio della BCE riguardo all’inizio del ciclo di allentamento, programmato per giugno.

Questa prospettiva contrasta con le intenzioni della FED che sembra esitare nell’avviare il ciclo di allentamento a causa delle preoccupazioni riguardo al rialzo dell’inflazione negli Stati Uniti, che ha raggiunto il 3,5% a marzo. Di conseguenza, è probabile che la Banca centrale americana ritardi l’inizio del suo ciclo di allentamento fino alla fine dell’anno.

Lagarde, la Presidente della BCE, dovrà adottare un approccio più indipendente e flessibile nella definizione della politica monetaria futura, soprattutto considerando il suo impatto sull’economia europea. Nonostante si prevedano ancora due tagli dei tassi dopo giugno, Lagarde (come da sue affermazioni) non si impegnerà a delineare un percorso preciso per i futuri tagli, ma si affiderà ai dati e valuterà la situazione riunione dopo riunione. Questo approccio riflette una certa cautela, soprattutto considerando l’attuale contesto di aumento dei prezzi del petrolio a causa di rischi geopolitici e una domanda più forte nel breve termine, il che potrebbe portare a un rialzo dell’inflazione complessiva.