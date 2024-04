In molti credono che Roma sia la città più costosa in cui acquistare un immobile nel nostro Paese. Quest’affermazione si smentisce facilmente confrontando i costi medi di una casa a Roma con quelli di una a Milano. Quest’ultima, contrariamente a quanto si tenda a pensare, è in realtà la città italiana più costosa. Per comprare un appartamento si pagherebbero addirittura 6.340 euro al metro quadrato in media. Una somma che la maggior parte degli italiani non può permettersi e infatti sono davvero poche le persone che scelgono di vivere a Milano invece che in una città limitrofa. A Roma, invece, in media il prezzo di una casa è di 3.300 euro al metro quadrato. Si tratta di una cifra comunque elevata, se paragonata alla media italiana, ma comunque notevolmente inferiore. Quanto si paga invece per una casa di lusso nella Capitale? Scopriamolo.

Il mercato degli immobili di lusso è molto forte sia a Milano che a Roma. Oggi tratteremo quest’ultima città. Come abbiamo detto, il prezzo medio di un immobile nella Capitale è di 3.300 euro al metro quadrato. Questo vuol dire, ovviamente, che esistono sia case che costano di più che altre che costano di meno.

Qual è la discriminante? Ovviamente le dimensioni dell’appartamento, il fatto che siano o meno necessarie delle ristrutturazioni, ma anche la zona in cui si trova. Ci sono, infatti, dei quartieri che tendono ad essere più costosi e ad ospitare immobili perlopiù di lusso.

Quanto costa una casa di lusso a Roma?

Parioli e Trieste/Salario sono i quartieri in cui si trovano le case che costano maggiormente. In genere, il prezzo va dai 6.100 ai 7.100 euro al metro quadrato. Quindi, ecco quanto costa una casa di lusso a Roma.

Il prezzo di un attico nella Capitale

E se invece si volesse comprare un attico a Roma? A quanto ammonterebbe il costo? Per un attico ai Parioli, circa 11.000 euro al metro quadrato. Invece, per uno nella zona Margutta il costo può persino ammontare a 13.000 euro al metro quadrato. Le zone più costose in cui acquistare un attico sono Piazza Navona e Piazza di Spagna, dove i prezzi ammontano rispettivamente a 15.000 euro al metro quadrato e 20.000 euro al metro quadrato.

Insomma, si tratterebbe di un investimento di un certo valore e accessibile a pochissime persone, se si considera che lo stipendio medio di un impiegato in Italia ammonta a circa 1.600 euro al mese.

Lettura consigliata

Ecco 3 comuni italiani in cui le case costano pochissimo